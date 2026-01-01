Fallece en hospital tras perder el control y volcar en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Fallece en hospital tras perder el control y volcar en Ramos Arizpe
    El accidente ocurrió en la curva de incorporación a la carretera Monterrey–Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el sitio fueron localizados envases de bebidas alcohólicas y se informó que el conductor no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente

Un accidente automovilístico se registró en la carretera federal 57, en el tramo conocido como la carretera antigua a Monclova, cuando un vehículo compacto que circulaba con dirección a Saltillo salió del camino y terminó volcado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió al llegar a la curva para incorporarse a la carretera Monterrey–Saltillo, donde el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica.

$!El vehículo compacto salió del camino y terminó volcado en la carretera federal 57.
El vehículo compacto salió del camino y terminó volcado en la carretera federal 57. FOTO: CORTESÍA

El conductor, identificado como Jesús Adrián ¨N¨, aparentemente no portaba el cinturón de seguridad y salió proyectado del vehículo durante la volcadura.

$!En el lugar fueron localizados envases de cerveza dentro y fuera de la unidad.
En el lugar fueron localizados envases de cerveza dentro y fuera de la unidad. FOTO: CORTESÍA

Tras ser reportado el accidente por automovilistas que transitaban por el lugar, acudieron elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron en una ambulancia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave.

A simple vista, presentó traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia subaracnoidea y tórax inestable, y falleció horas después de su ingreso.

$!El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave.
El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave. FOTO: CORTESÍA

Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron varios envases de cerveza en el interior y exterior del automóvil, lo que llevó a presumir que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Esta situación será confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

