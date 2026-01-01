Fallece en hospital tras perder el control y volcar en Ramos Arizpe
En el sitio fueron localizados envases de bebidas alcohólicas y se informó que el conductor no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente
Un accidente automovilístico se registró en la carretera federal 57, en el tramo conocido como la carretera antigua a Monclova, cuando un vehículo compacto que circulaba con dirección a Saltillo salió del camino y terminó volcado.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió al llegar a la curva para incorporarse a la carretera Monterrey–Saltillo, donde el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica.
El conductor, identificado como Jesús Adrián ¨N¨, aparentemente no portaba el cinturón de seguridad y salió proyectado del vehículo durante la volcadura.
Tras ser reportado el accidente por automovilistas que transitaban por el lugar, acudieron elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron en una ambulancia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave.
A simple vista, presentó traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia subaracnoidea y tórax inestable, y falleció horas después de su ingreso.
Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron varios envases de cerveza en el interior y exterior del automóvil, lo que llevó a presumir que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Esta situación será confirmada mediante las investigaciones correspondientes.