Fallece en hospital tras perder el control y volcar en Ramos Arizpe

Un accidente automovilístico se registró en la carretera federal 57, en el tramo conocido como la carretera antigua a Monclova, cuando un vehículo compacto que circulaba con dirección a Saltillo salió del camino y terminó volcado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió al llegar a la curva para incorporarse a la carretera Monterrey–Saltillo, donde el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica.

