Fallece hombre en calles de Saltillo, iba en busca de atención médica

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    Fallece hombre en calles de Saltillo, iba en busca de atención médica
    Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes en el sitio donde fue localizado el hombre sin vida. ULISES MARTÍNEZ

José Amin Manzur Santana, de 49 años, comenzó a presentar temblores, inmovilidad en una pierna y desorientación antes de perder el conocimiento, de acuerdo con lo referido por su hija

Un hombre identificado como José Amin Manzur Santana, de 49 años, murió en Saltillo luego de desvanecerse en la vía pública cuando, al parecer, se dirigía a un hospital para recibir atención médica, debido a que había comenzado a sentirse mal.

Los hechos ocurrieron en la calle 13, entre el bulevar Benito Juárez y la calle 30, en la colonia Vicente Guerrero, donde el hombre terminó tendido en el exterior de un domicilio.

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De acuerdo con su hija, José presentó temblores, inmovilidad en una pierna y desorientación. Al intentar subirlo a un vehículo para llevarlo a recibir atención médica, perdió el conocimiento, por lo que solicitaron ayuda al 911.

$!El área de la calle 13, en la colonia Vicente Guerrero, permaneció delimitada mientras se realizaban las diligencias.
El área de la calle 13, en la colonia Vicente Guerrero, permaneció delimitada mientras se realizaban las diligencias. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Cruz Roja acudieron a la calle 13, a la altura del inmueble marcado con el número 609, donde realizaron una valoración y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

$!El hombre quedó tendido sobre la vía pública luego de perder el conocimiento cuando sus familiares intentaban trasladarlo para recibir atención médica.
El hombre quedó tendido sobre la vía pública luego de perder el conocimiento cuando sus familiares intentaban trasladarlo para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Las investigaciones permitirán establecer las causas del fallecimiento, ya que hasta el momento únicamente se cuenta con los síntomas que, según lo referido por su hija, presentó antes de perder el conocimiento.

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