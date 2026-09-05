Saltillo: Camioneta derriba barda de iglesia de Nuestra Señora de Lourdes tras choque en periférico LEA

Luego de intentar rebasar un vehículo y posteriormente impactarlo, el conductor de una camioneta no logró detener su marcha, cruzó el camellón central y terminó sobre la banqueta después de derribar parte de la barda perimetral de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en Saltillo. Como presunto responsable del accidente fue señalado Brayan Zapata, de 23 años, quien conducía una camioneta Chevrolet Silverado sobre Antonio Cárdenas. Al llegar al periférico Luis Echeverría Álvarez, giró hacia la izquierda para incorporarse a dicha vialidad e intentó rebasar un Chevrolet Chevy conducido por Issac Tello, de 60 años.

Durante la maniobra, la camioneta impactó al automóvil en la parte delantera del lado izquierdo y lo sacó de la vialidad, por lo que el Chevy terminó dentro del estacionamiento de unos locales comerciales.

La Silverado continuó avanzando y, debido a la velocidad que llevaba, según la información recabada en el lugar, cruzó los carriles del periférico, pasó el camellón central e invadió los carriles contrarios hasta impactarse contra la barda de la iglesia, de la cual derribó una parte. La camioneta finalmente se detuvo metros más adelante, sobre la banqueta.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron daños en ambos vehículos y en la propiedad de la iglesia. Los involucrados llamaron a sus respectivas aseguradoras para tratar de llegar a un acuerdo por la reparación de los daños.

Minutos más tarde arribó una grúa para trasladar los vehículos a un corralón de la ciudad. Personal encargado de la iglesia también acudió al lugar para solicitar la reparación de la barda y, de acuerdo con lo reportado, el conductor señalado como responsable llamó a un albañil para cotizar los trabajos.