Fallece joven tras cinco meses postrado por accidente en V. Carranza en Saltillo

Luego de permanecer cinco meses postrado en una cama debido a las graves secuelas que sufrió en un accidente automovilístico, Marco Antonio Charles, de 24 años, perdió la vida durante la madrugada de este sábado al interior de su domicilio, ubicado en la colonia El Cactus, en Ramos Arizpe. El deceso fue reportado minutos después de las 03:00 horas, cuando su hermana acudió a revisarlo y lo encontró sin pulso, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron a la vivienda, realizaron la valoración y confirmaron que Marco Antonio ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte. Marco Antonio había resultado gravemente lesionado la madrugada del pasado 23 de mayo, alrededor de las 02:00 horas, cuando conducía un Volkswagen Golf sobre el bulevar Venustiano Carranza y se impactó contra una grúa de Servicios Primarios que realizaba trabajos de mantenimiento al alumbrado público. En aquel percance, su acompañante, identificado como Emanuel de Jesús, perdió la vida en el lugar.