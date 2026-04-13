Fallece septuagenario tras desvanecerse frente a su domicilio, en Saltillo

Un hombre perdió la vida en el exterior de su domicilio en la colonia Topochico, aparentemente a causa de un infarto, a pesar del apoyo brindado por familiares, vecinos y personal de la Cruz Roja de Saltillo; el hombre falleció. Se trata de Julio ¨N¨, de 72 años, quien se encontraba recargado en el exterior de su domicilio, ubicado en Abraham de Cepeda, casi esquina con Ignacio Lallave, cuando de pronto se desvaneció.

Los familiares, su hermano y su cuñada se asomaron al escuchar el golpe contra el piso, y al ver a Julio tirado solicitaron ayuda. Vecinos se acercaron al sitio, mientras otros realizaron llamadas al número de emergencias 911. En pocos minutos, una ambulancia de la Cruz Roja arribó al lugar y los socorristas atendieron al hombre, quien no reaccionaba a estímulo alguno, por lo que los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, solicitando la presencia de las autoridades.

Minutos después, una patrulla de la Policía Municipal arribó y acordonó el área; posteriormente llegó una unidad de la Fiscalía General del Estado, donde peritos comenzaron a realizar las diligencias correspondientes. Tras la entrevista con los familiares, señalaron que durante la noche el hombre se había sentido mal, con dolor en el pecho, pero no le dieron mayor importancia. Finalmente, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la funeraria para los servicios correspondientes, determinándose el deceso como natural.