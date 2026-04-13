$!Se atraviesa sin precaución y provoca fuerte choque contra taxi, en Saltillo; hay dos lesionados

El conductor de una camioneta ocasionó un accidente que dejó como saldo dos personas lesionadas que viajaban en un taxi, en el cruce de Otilio González y Loma de los Pavorreales, en la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.

En el accidente se señaló como responsable al conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, quien presuntamente no realizó el alto correspondiente al incorporarse a Otilio González.