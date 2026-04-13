Se atraviesa sin precaución y provoca fuerte choque contra taxi, en Saltillo; hay dos lesionados
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Los pasajeros del taxi fueron trasladados a un hospital para su valoración médica tras el impacto vehicular
El conductor de una camioneta ocasionó un accidente que dejó como saldo dos personas lesionadas que viajaban en un taxi, en el cruce de Otilio González y Loma de los Pavorreales, en la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.
En el accidente se señaló como responsable al conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, quien presuntamente no realizó el alto correspondiente al incorporarse a Otilio González.
Sin embargo, no se percató de los vehículos que circulaban en la vía y golpeó a un taxi que transitaba con dirección a Morelos, provocando que la unidad de alquiler girara tras el impacto.
En el interior del vehículo viajaban una mujer y un hombre, quienes venían de un hospital, por lo que fueron trasladados nuevamente a otro nosocomio por personal de la Cruz Roja, debido a las lesiones que presentaban y que debían ser valoradas.
Tras el traslado de los lesionados a las instalaciones médicas, se procedió a la espera de las autoridades municipales y de los ajustadores de las aseguradoras para que se hagan cargo de los daños ocasionados y de los gastos médicos de los afectados.