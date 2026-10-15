Falta de precaución y pavimento mojado provocan choque contra poste de la CFE

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Saltillo
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    Falta de precaución y pavimento mojado provocan choque contra poste de la CFE
    Las condiciones climáticas exigían extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener el control, pero todo falló. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor perdió el control de su vagoneta al tomar una curva sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez; la unidad terminó con severos daños en la parte frontal

La falta de precaución al volante, combinada con el pavimento mojado por las lluvias, provocó que un joven que se dirigía a su trabajo terminara estrellando la vagoneta que conducía contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en el cruce del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba de sur a norte por el periférico a bordo de una vagoneta Toyota, con placas de circulación 501-RT. Al tomar la curva que conecta hacia el norte, a la altura de la colonia Saltillo 400, perdió el control de la unidad.

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El joven aseguró que el vehículo dio medio giro debido a lo resbaladizo del pavimento, mojado por las precipitaciones. Sin embargo, las condiciones climáticas exigían extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener el control del volante, especialmente al tomar una curva.

SIN LESIONADOS, PERO CON CUANTIOSOS DAÑOS

Tras perder el control, la vagoneta se proyectó directamente contra una columna de concreto de la CFE. El impacto destrozó gran parte de la zona frontal del vehículo, que quedó prácticamente inservible para continuar su marcha.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor no sufrió lesiones. Su intención era llegar a la empresa de autotransporte donde trabaja para recoger al personal que posteriormente sería trasladado a sus domicilios.

Ahora, además de las consecuencias de no haber llegado a su destino, tendrá que afrontar los trámites correspondientes para la reparación de los daños ocasionados.

Finalmente, la vagoneta fue retirada del lugar mediante una grúa y trasladada al corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo y a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

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