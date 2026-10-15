Ignora señal de alto y choca cuando se dirigía a la escuela en Saltillo

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    Ignora señal de alto y choca cuando se dirigía a la escuela en Saltillo
    El Nissan tipo vagoneta presentó daños en la parte delantera derecha tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Río Nazas y Río Grijalva para revisar a los involucrados, quienes no necesitaron traslado hospitalario

Un conductor que se dirigía a la escuela protagonizó un accidente vial luego de no respetar una señal de alto en el cruce de las calles Río Nazas y Río Grijalva, en la colonia González Cepeda, en Saltillo.

El responsable fue identificado como Yesli Evelor ¨N¨, de 21 años, quien conducía un automóvil Chrysler 200 sin placas de circulación. El joven tenía prisa por llegar a la escuela y continuó su marcha sin detenerse en el cruce.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invade-carril-choca-de-frente-contra-transporte-de-personal-y-resulta-herido-en-saltillo-PC24155578

El Chrysler circulaba por la calle Río Grijalva, con dirección a prolongación Ateneo, cuando, al llegar a la intersección, no realizó el alto correspondiente y se atravesó al paso de un automóvil Nissan tipo vagoneta.

$!Un automóvil Chrysler 200 sin placas de circulación participó en el percance cuando su conductor se dirigía a la escuela.
Un automóvil Chrysler 200 sin placas de circulación participó en el percance cuando su conductor se dirigía a la escuela. ULISES MARTÍNEZ

La segunda unidad era conducida por José Guadalupe ¨N¨, de 48 años. Tras el impacto, el Nissan presentó daños en la parte delantera derecha.

Luego del reporte del accidente, personal de la Cruz Roja acudió al lugar para brindar atención médica a ambos conductores y valorar su estado de salud.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a ambos conductores luego del reporte del accidente vial.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a ambos conductores luego del reporte del accidente vial. ULISES MARTÍNEZ

Después de la revisión, los paramédicos determinaron que ninguno de los involucrados requería traslado a un hospital. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias para establecer las responsabilidades por los daños ocasionados.

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