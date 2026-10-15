Ignora señal de alto y choca cuando se dirigía a la escuela en Saltillo

Un conductor que se dirigía a la escuela protagonizó un accidente vial luego de no respetar una señal de alto en el cruce de las calles Río Nazas y Río Grijalva, en la colonia González Cepeda, en Saltillo.

El responsable fue identificado como Yesli Evelor ¨N¨, de 21 años, quien conducía un automóvil Chrysler 200 sin placas de circulación. El joven tenía prisa por llegar a la escuela y continuó su marcha sin detenerse en el cruce.