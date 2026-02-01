Fiscalía General continúa recibiendo denuncias por caso Crevi, en Saltillo

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera, informó que hasta este domingo continúan recibiendo denuncias de personas afectadas por la financiera Crevi, lo que mantiene abierta la integración de la carpeta de investigación iniciada tras el cateo realizado en el inmueble.

Explicó que la intervención de la autoridad fue posible una vez que los afectados acudieron formalmente a presentar querellas, ya que se trata de un delito que se persigue a petición de parte. Indicó que, aunque previamente existían señalamientos en redes sociales, la Fiscalía no podía actuar sin una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR: FGE catea financiera Crevi Autos en Saltillo; suma ocho denuncias por fraude

“Nosotros no teníamos ninguna denuncia ni querella. Es un delito que se persigue a petición de parte y, si no venían con nosotros a denunciar, era imposible que pudiéramos llegar a actuar”., explica.

Comentó que fue a partir de la primera denuncia cuando la Fiscalía decidió intervenir de inmediato para evitar que los presuntos responsables abandonaran el lugar, como ha ocurrido en otros casos.

“Nos ha pasado, en otras ocasiones, que actuamos y las personas se van. Entonces, preferimos ahora evitar esa situación y actuamos al día siguiente de que nos denunciaron”, dijo.

Precisó que más de 25 personas acudieron a presentar denuncias desde el sábado por la tarde, por lo que fueron atendidas por grupos debido al volumen de afectados, y que algunas de ellas continúan siendo citadas para dar seguimiento al proceso. Añadió que, hasta el momento, no se tiene un monto total del presunto daño económico, ya que las denuncias siguen en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Víctimas de fraude inmobiliario en Torreón exigen justicia

Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó un cateo en las instalaciones de la financiera, donde se aseguró equipo de cómputo, documentación y otros materiales que permitirán reconstruir las operaciones del negocio. “Se aseguraron computadoras, papelería y teléfonos, que es lo que nos va a dar información para determinar responsabilidades”, indicó.

El delegado señaló que durante la diligencia se encontraba personal laborando en el lugar, alrededor de seis personas, algunas con pocas semanas de antigüedad, entre ellas un menor de edad, quienes fueron entrevistadas como parte del procedimiento. Añadió que ya se tienen identificadas personas de interés, incluido un representante legal y los titulares de la financiera, mientras continúa el análisis del material asegurado.