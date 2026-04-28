Familia se estrella contra árbol, en Saltillo; uno de los hijos termina grave

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Familia se estrella contra árbol, en Saltillo; uno de los hijos termina grave
    Uno de los hijos resultó con lesiones de consideración Ulises Martínez
    Familia se estrella contra árbol, en Saltillo; uno de los hijos termina grave
    El árbol detuvo su trayecto Ulises Martínez
    Familia se estrella contra árbol, en Saltillo; uno de los hijos termina grave
    El auto giro tras el impacto contra el árbol Ulises Martínez

Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para brindar apoyo a la familia

Una madre de familia sufrió un accidente automovilístico luego de que su vehículo presentó una falla mecánica mientras circulaba sobre la carretera federal 54 Saltillo–Zacatecas, la tarde de este martes. Uno de sus hijos resultó con lesiones de gravedad.

El accidente se registró alrededor de las 2 de la tarde, cuando Isela N., de 34 años, conducía un Volkswagen Golf con dirección a La Encantada, sobre la carretera federal 54. En el automóvil también viajaban sus hijos, Jonathan de Jesús, de 16 años, y Edwin Elian, de 6, a quienes acababa de recoger de sus escuelas para dirigirse a su domicilio en el ejido La Angostura.

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Antes de llegar a la altura del ejido Buenavista, el automóvil presentó una falla mecánica, lo que provocó que la conductora perdiera el control y saliera del camino hacia la terracería a su lado derecho. El vehículo se impactó de frente contra un árbol y terminó girando sobre su eje. Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para brindar apoyo a la familia y solicitaron la presencia de cuerpos de emergencia. Paramédicos de Bomberos arribaron al sitio para valorar a la conductora y a los dos menores.

Jonathan de Jesús, de 16 años, resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital del ISSSTE, donde quedó internado. La madre del menor lo acompañó al nosocomio, mientras que el niño de 6 años quedó bajo el cuidado de familiares. Elementos de la Policía del Estado tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las maniobras para el retiro del vehículo, para lo cual fue necesaria la intervención de una grúa.

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