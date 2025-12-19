Familia solicita apoyo para cubrir gastos de sepelio y sepultura de su bebé fallecida a los tres meses

En el interior de una vivienda de lámina y madera es donde se encuentra la familia y vecinos de la pequeña Ángela Cataleya, quien perdió la vida en el Hospital General de Saltillo a los tres meses de edad, debido a un infarto provocado por un soplo en el corazón que presentó desde su nacimiento.

Fue el día jueves cuando, alrededor de las 13:00 horas, los padres, Josimar García Arsola, de 37 años, y Elsa Berenice Cruz Hernández, de 29 años, fueron informados de que su hija ya no soportó más.

