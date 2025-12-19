Familia solicita apoyo para cubrir gastos de sepelio y sepultura de su bebé fallecida a los tres meses
Originarios de Palau, en el municipio de Múzquiz, los padres enfrentan una situación económica complicada y recurren a la solidaridad de la comunidad para poder despedir a la menor
En el interior de una vivienda de lámina y madera es donde se encuentra la familia y vecinos de la pequeña Ángela Cataleya, quien perdió la vida en el Hospital General de Saltillo a los tres meses de edad, debido a un infarto provocado por un soplo en el corazón que presentó desde su nacimiento.
Fue el día jueves cuando, alrededor de las 13:00 horas, los padres, Josimar García Arsola, de 37 años, y Elsa Berenice Cruz Hernández, de 29 años, fueron informados de que su hija ya no soportó más.
Posteriormente, se realizaron los trámites para que pudiera ser entregada a la familia, quienes, al contar con escasos recursos y no tener un lugar donde velarla, la llevaron a su domicilio ubicado en la calle 11, manzana 5, lote 11C, en la colonia Morelos Quinto Sector.
Ahí se acondicionó un cuarto donde la familia y vecinos comenzaron a realizar los rezos, como comúnmente se hace en estos desafortunados casos.
Los padres y la familia son originarios de Palau, en el municipio de Múzquiz, y al nacimiento de la menor les informaron los médicos que se encontraba delicada del corazón, por lo que se mantuvo hospitalizada y en tratamiento durante tres meses, sin que lograra recuperarse.
Se pide la ayuda de la comunidad para poder cubrir los pagos y conseguir un terreno donde darle sepultura y despedirse de la pequeña Ángela.
Cuenta Banco Afirme:
4130980191375672