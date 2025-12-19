Familia solicita apoyo para cubrir gastos de sepelio y sepultura de su bebé fallecida a los tres meses

Saltillo
/ 19 diciembre 2025
    Familia solicita apoyo para cubrir gastos de sepelio y sepultura de su bebé fallecida a los tres meses
    Familiares y vecinos acompañan el velorio de la pequeña Ángela Cataleya en una vivienda de la colonia Morelos Quinto Sector. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA
    Familia solicita apoyo para cubrir gastos de sepelio y sepultura de su bebé fallecida a los tres meses
    Número de cuenta para ayuda Ulises Martínez

Originarios de Palau, en el municipio de Múzquiz, los padres enfrentan una situación económica complicada y recurren a la solidaridad de la comunidad para poder despedir a la menor

En el interior de una vivienda de lámina y madera es donde se encuentra la familia y vecinos de la pequeña Ángela Cataleya, quien perdió la vida en el Hospital General de Saltillo a los tres meses de edad, debido a un infarto provocado por un soplo en el corazón que presentó desde su nacimiento.

Fue el día jueves cuando, alrededor de las 13:00 horas, los padres, Josimar García Arsola, de 37 años, y Elsa Berenice Cruz Hernández, de 29 años, fueron informados de que su hija ya no soportó más.

TE PUEDE INTERESAR: Pelea de pareja provoca movilización, en Saltillo

$!En una casa de lámina y madera se realizaron los rezos tras el fallecimiento de la menor de tres meses de edad.
En una casa de lámina y madera se realizaron los rezos tras el fallecimiento de la menor de tres meses de edad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Posteriormente, se realizaron los trámites para que pudiera ser entregada a la familia, quienes, al contar con escasos recursos y no tener un lugar donde velarla, la llevaron a su domicilio ubicado en la calle 11, manzana 5, lote 11C, en la colonia Morelos Quinto Sector.

Ahí se acondicionó un cuarto donde la familia y vecinos comenzaron a realizar los rezos, como comúnmente se hace en estos desafortunados casos.

$!Vecinos se suman a los rezos y muestras de solidaridad en el domicilio donde es velada la menor.
Vecinos se suman a los rezos y muestras de solidaridad en el domicilio donde es velada la menor. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los padres y la familia son originarios de Palau, en el municipio de Múzquiz, y al nacimiento de la menor les informaron los médicos que se encontraba delicada del corazón, por lo que se mantuvo hospitalizada y en tratamiento durante tres meses, sin que lograra recuperarse.

Se pide la ayuda de la comunidad para poder cubrir los pagos y conseguir un terreno donde darle sepultura y despedirse de la pequeña Ángela.

Cuenta Banco Afirme:
4130980191375672

Temas


Ayuda
Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de Salud aclararon que no existe una alerta sanitaria en Coahuila tras la detección de una mutación del virus A H3N2 en México.

Hay vigilancia, no alerta; el primer caso de ‘súper gripe’ en México fue leve: Salud Coahuila
La comisión refrendó su compromiso de garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas migrantes.

Llama CDHEC a priorizar los derechos humanos de las personas migrantes
Los platillos tradicionales de la temporada decembrina requieren cuidados especiales en su preparación y conservación para evitar riesgos a la salud.

Saltillo: Comer, celebrar y cuidarse: estrategias para evitar intoxicaciones en diciembre
Cinco módulos estarán en la Presidencia Municipal.

Predial Saltillo 2026: todo lo que debes saber (módulos, pago digital, descuentos)
Trump, mostrando músculo

Trump, mostrando músculo
Daño colateral

Daño colateral
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela