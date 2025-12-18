Pelea de pareja provoca movilización, en Saltillo

Una pelea entre una pareja sentimental generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad la tarde de este martes en el centro de la ciudad, luego de que se reportara la presencia de un arma de fuego durante el altercado.

De acuerdo con información preliminar, un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue detenido por las autoridades tras sostener una discusión con su presunta pareja sentimental, durante la cual habría sacado una pistola de postas, lo que alarmó a vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Simón Bolívar, antes de su cruce con la calle Nacional, hasta donde se movilizaron diversas corporaciones policiacas tras el reporte al número de emergencias.

Al lugar también arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes brindaron atención y valoración médica a la mujer involucrada en el conflicto. Afortunadamente, se informó que no presentó lesiones de consideración y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Violeta se hicieron cargo de la situación y procedieron con la detención del hombre, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.