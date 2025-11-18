Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

Durante la tarde de este martes, la iglesia San Pablo Apóstol —en la colonia Rancho de Peña— quedó rebasada por la cantidad de personas que acudieron al último adiós de Alberto Leyva, exregidor de Saltillo. Familiares, amigos, excompañeros y perfiles políticos de distintos partidos ocuparon cada rincón del templo en una despedida marcada por la unidad. La madre del exregidor dirigió uno de los mensajes más emotivos de la ceremonia. Agradeció el acompañamiento recibido durante los días de hospitalización y la cercanía de quienes estuvieron pendientes. TE PUEDE INTERESAR: Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’ “Hoy no despedimos a un ser humano cualquiera, sino a un ser humano maravilloso... su presencia permanece en nuestros corazones”, expresó. También agradeció “el apoyo infinito y los abrazos que nos llevamos en el alma”.

El momento final llegó entre silencios y miradas al cielo. Con el grito de “¡Viva Beto Leyva!”, decenas de globos blancos se elevaron juntos al cielo, marcando el cierre de una despedida cargada de cariño y nostalgia.

Entre los asistentes se encontraban el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez; el alcalde Javier Díaz González; el diputado federal Antonio Castro; los diputados locales Alberto Hurtado y Beatriz Fraustro; la senadora Cecilia Guadiana; el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque; el delegado federal Américo Villarreal; el jefe de Gabinete estatal, Blas Flores, en representación del gobernador Manolo Jiménez; además de regidores, exfuncionarios y perfiles como el panista Iván Guerra.

Luego de la ceremonia religiosa, el fiscal general del estado, Fernández Montañez recordó a Leyva como “un amigo de vida”, alguien con la capacidad de dejar un sello propio en cada proyecto. “Lo que nos deja es una enseñanza de unión, de mucho cariño... Nos llevamos a Beto en la memoria, con la amistad y el amor que nos dejó”, dijo.





Previo a la misa, el alcalde Javier Díaz destacó que Leyva fue “un buen amigo, muy querido”, y subrayó que trabajó siempre “en beneficio de los saltillenses”, más allá de colores partidistas. Recordó las ocasiones en las que coincidieron en la administración pública y la manera abierta y alegre con la que enfrentaba cada responsabilidad.

La ceremonia estuvo acompañada por música y gestos simbólicos. El coro interpretó A mi manera, seguida por una versión del mismo tema a cargo de un mariachi. En el exterior, los asistentes recibieron globos blancos mientras una unidad de Bomberos activaba su sirena en señal de homenaje.