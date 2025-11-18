Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo
    Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La iglesia San Pablo Apóstol se llenó de familiares, amistades y representantes de todas las fuerzas políticas para despedir a Alberto Leyva. El homenaje incluyó mariachi, sirena de Bomberos y globos blancos al cielo

Durante la tarde de este martes, la iglesia San Pablo Apóstol —en la colonia Rancho de Peña— quedó rebasada por la cantidad de personas que acudieron al último adiós de Alberto Leyva, exregidor de Saltillo. Familiares, amigos, excompañeros y perfiles políticos de distintos partidos ocuparon cada rincón del templo en una despedida marcada por la unidad.

La madre del exregidor dirigió uno de los mensajes más emotivos de la ceremonia. Agradeció el acompañamiento recibido durante los días de hospitalización y la cercanía de quienes estuvieron pendientes.

TE PUEDE INTERESAR: Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’

“Hoy no despedimos a un ser humano cualquiera, sino a un ser humano maravilloso... su presencia permanece en nuestros corazones”, expresó. También agradeció “el apoyo infinito y los abrazos que nos llevamos en el alma”.

$!Familiares dieron el último adiós a los moenistas.
Familiares dieron el último adiós a los moenistas. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El momento final llegó entre silencios y miradas al cielo. Con el grito de “¡Viva Beto Leyva!”, decenas de globos blancos se elevaron juntos al cielo, marcando el cierre de una despedida cargada de cariño y nostalgia.

$!Perfiles políticos de distintos partidos acudieron juntos a la despedida de Leyva.
Perfiles políticos de distintos partidos acudieron juntos a la despedida de Leyva. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Entre los asistentes se encontraban el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez; el alcalde Javier Díaz González; el diputado federal Antonio Castro; los diputados locales Alberto Hurtado y Beatriz Fraustro; la senadora Cecilia Guadiana; el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque; el delegado federal Américo Villarreal; el jefe de Gabinete estatal, Blas Flores, en representación del gobernador Manolo Jiménez; además de regidores, exfuncionarios y perfiles como el panista Iván Guerra.

$!El Fiscal General Federico Fernández Montañez recordó a Leyva como “un amigo de vida”.
El Fiscal General Federico Fernández Montañez recordó a Leyva como “un amigo de vida”. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Luego de la ceremonia religiosa, el fiscal general del estado, Fernández Montañez recordó a Leyva como “un amigo de vida”, alguien con la capacidad de dejar un sello propio en cada proyecto. “Lo que nos deja es una enseñanza de unión, de mucho cariño... Nos llevamos a Beto en la memoria, con la amistad y el amor que nos dejó”, dijo.

  • $!Entre los asistentes estaban perfiles de Morena, como el diputado local Alberto Hurtado.
    Entre los asistentes estaban perfiles de Morena, como el diputado local Alberto Hurtado. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ
  • $!Políticos llevaron arreglos florales al exservidor público.
    Políticos llevaron arreglos florales al exservidor público. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Previo a la misa, el alcalde Javier Díaz destacó que Leyva fue “un buen amigo, muy querido”, y subrayó que trabajó siempre “en beneficio de los saltillenses”, más allá de colores partidistas. Recordó las ocasiones en las que coincidieron en la administración pública y la manera abierta y alegre con la que enfrentaba cada responsabilidad.

$!El alcalde Javier Díaz destacó la vocación de servicio público que caracterizó a Leyva.
El alcalde Javier Díaz destacó la vocación de servicio público que caracterizó a Leyva. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La ceremonia estuvo acompañada por música y gestos simbólicos. El coro interpretó A mi manera, seguida por una versión del mismo tema a cargo de un mariachi. En el exterior, los asistentes recibieron globos blancos mientras una unidad de Bomberos activaba su sirena en señal de homenaje.

$!La despedida concluyó con un homenaje simbólico que unió a familiares, autoridades y ciudadanía.
La despedida concluyó con un homenaje simbólico que unió a familiares, autoridades y ciudadanía. FOTO: SARAH ESTRADA

En vida, Alberto Leyva fue regidor por Morena en los periodos 2018–2021 y 2021–2024. Impulsó la regularización de corporaciones como la Policía Violeta y la Policía Ambiental.

El momento final llegó entre silencios y miradas al cielo. Con el grito de “¡Viva Beto Leyva!”, decenas de globos blancos se elevaron juntos al cielo, marcando el cierre de una despedida cargada de cariño y nostalgia.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Los cruceros temáticos se instalaron en Allende y Aldama, así como en Fundadores y Mirasierra.

Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos
El Gobernador detalló que ya se ha comenzado a “calentar motores” con eventos como el reciente juego amistoso entre México y Uruguay en La Laguna.

Coahuila presentará en enero su ‘Gran Plan Mundialista’ para capitalizar el torneo de fútbol
El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

El fin

El fin
Transportistas acusaron que la situación ha disparado los tiempos de espera para cruzar en la frontera Piedras Negras-Eagle Pass.

Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos

Las lesiones visibles en manos, como manchas o erupciones cutáneas, forman parte de las manifestaciones que pueden presentarse durante el avance de esta infección.

Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025
Registros nacionales muestran un incremento de desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años entre 2022 y 2024, reflejando mayores riesgos para la primera infancia en varias entidades del país.

Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024