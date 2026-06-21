Saltillo fortalece mantenimiento vial con rehabilitación de avenidas de alta circulación

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación en tramos que presentaban desgaste y deterioro debido al tránsito constante, priorizando vialidades con alta afluencia vehicular y que forman parte de la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

Con el objetivo de ofrecer calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones para miles de automovilistas, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de rehabilitación de pavimento en distintos puntos estratégicos de la ciudad, a través del programa permanente “Aquí Andamos”.

Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolló sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. En esta importante arteria ubicada al sur de Saltillo se retiró el material dañado y se aplicó nueva carpeta asfáltica para restablecer las condiciones óptimas de circulación.

Las labores también se extendieron a la avenida 20, entre el bulevar Antonio Cárdenas y la prolongación Francisco de Urdiñola, donde se atendieron diversos puntos afectados por el uso continuo de la vialidad. De manera paralela, personal municipal intervino sectores del bulevar Otilio González para reforzar la seguridad y comodidad tanto de conductores como de peatones.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el mantenimiento de la infraestructura vial representa una de las prioridades de su administración, debido a que impacta directamente en la movilidad urbana, contribuye a disminuir tiempos de traslado y mejora la calidad de vida de las familias saltillenses.

Asimismo, destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de atender de manera permanente las necesidades de la ciudad y mantener en mejores condiciones las principales vialidades.