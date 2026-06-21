Saltillo fortalece mantenimiento vial con rehabilitación de avenidas de alta circulación

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    Saltillo fortalece mantenimiento vial con rehabilitación de avenidas de alta circulación
    Cuadrillas municipales rehabilitaron tramos deteriorados del bulevar Antonio Cárdenas para mejorar la circulación vehicular. CORTESÍA

Como parte del programa “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal intervino importantes vialidades con trabajos de rehabilitación de pavimento para mejorar la seguridad y agilizar la movilidad urbana

Con el objetivo de ofrecer calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones para miles de automovilistas, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las acciones de rehabilitación de pavimento en distintos puntos estratégicos de la ciudad, a través del programa permanente “Aquí Andamos”.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación en tramos que presentaban desgaste y deterioro debido al tránsito constante, priorizando vialidades con alta afluencia vehicular y que forman parte de la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lluvias-intensas-golpean-saltillo-reportan-encharcamientos-y-cortes-de-circulacion-MF21534282
$!Las acciones de mantenimiento vial se extendieron a la avenida 20 y al bulevar Otilio González como parte del programa “Aquí Andamos”.
Las acciones de mantenimiento vial se extendieron a la avenida 20 y al bulevar Otilio González como parte del programa “Aquí Andamos”. CORTESÍA

Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolló sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. En esta importante arteria ubicada al sur de Saltillo se retiró el material dañado y se aplicó nueva carpeta asfáltica para restablecer las condiciones óptimas de circulación.

Las labores también se extendieron a la avenida 20, entre el bulevar Antonio Cárdenas y la prolongación Francisco de Urdiñola, donde se atendieron diversos puntos afectados por el uso continuo de la vialidad. De manera paralela, personal municipal intervino sectores del bulevar Otilio González para reforzar la seguridad y comodidad tanto de conductores como de peatones.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el mantenimiento de la infraestructura vial representa una de las prioridades de su administración, debido a que impacta directamente en la movilidad urbana, contribuye a disminuir tiempos de traslado y mejora la calidad de vida de las familias saltillenses.

Asimismo, destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de atender de manera permanente las necesidades de la ciudad y mantener en mejores condiciones las principales vialidades.

$!El Gobierno de Saltillo mantiene un programa permanente de reparación de pavimento en distintos sectores de la ciudad.
El Gobierno de Saltillo mantiene un programa permanente de reparación de pavimento en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Como parte de la estrategia de atención ciudadana, el Gobierno Municipal recordó que la población puede reportar daños en el pavimento mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta que permite canalizar solicitudes para su pronta atención.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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