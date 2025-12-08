Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal

    El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Vecinos señalaron que una barda construida recientemente agravó el desbordamiento y provocó que el agua se dirigiera directamente hacia las viviendas

El desbordamiento de un pozo de Aguas de Saltillo provocó afectaciones en una vivienda ubicada en la calle Juan Gutiérrez 322, en la colonia María Luisa. El incidente comenzó alrededor de las 5:00 horas cuando el agua empezó a filtrarse hacia el interior del domicilio.

De acuerdo con los residentes, desde hace más de 20 años se habían registrado problemas similares. Además, mencionaron que una barda construida hace unos días agravó la situación, pues hace nueve y siete años también se vieron afectados por la acumulación de agua que avanzaba hacia el inmueble, aunque en esta ocasión el daño fue mayor.

$!Bomberos trabajaron por varias horas realizando labores de bombeo para contener la inundación.
Bomberos trabajaron por varias horas realizando labores de bombeo para contener la inundación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En la vivienda afectada viven ocho adultos y siete niños, según comentó una habitante identificada como Perla, quien señaló que todos resultaron perjudicados por el ingreso del agua durante la madrugada.

La abuela de la familia fue la primera en percatarse del problema al salir y escuchar el flujo constante. En un principio pensó que se trataba de lluvia, pero al observar el nivel del agua comenzaron a intentar retirarla con recipientes, sin lograr desalojarla por completo.

$!Muebles y ropa quedaron inutilizados debido al contacto prolongado con el agua acumulada.
Muebles y ropa quedaron inutilizados debido al contacto prolongado con el agua acumulada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los habitantes señalaron que lograron rescatar algunos documentos; sin embargo, parte de la ropa y varios muebles se perdieron debido al contacto prolongado con el agua. El ingreso del líquido continuó a lo largo de la mañana.

$!Personal de Aguas de Saltillo inspeccionó la zona para identificar el origen del desbordamiento.
Personal de Aguas de Saltillo inspeccionó la zona para identificar el origen del desbordamiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para realizar labores de bombeo y desviar el agua hacia el exterior. No obstante, los vecinos indicaron que, pese a estos trabajos, el líquido acumulado seguía filtrándose nuevamente hacia el interior de las viviendas.

$!El pozo de Aguas de Saltillo presentó un desbordamiento que canalizó el agua hacia las viviendas cercanas, provocando afectaciones durante la madrugada.
El pozo de Aguas de Saltillo presentó un desbordamiento que canalizó el agua hacia las viviendas cercanas, provocando afectaciones durante la madrugada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de Aguas de Saltillo acudió para verificar lo sucedido y determinar quién colocó la barda, pues los habitantes aseguraron que no fueron ellos. Asimismo, se les entregó un documento para iniciar el proceso de reparación del daño y definir las acciones a seguir respecto a lo ocurrido.

