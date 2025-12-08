Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal

El desbordamiento de un pozo de Aguas de Saltillo provocó afectaciones en una vivienda ubicada en la calle Juan Gutiérrez 322, en la colonia María Luisa. El incidente comenzó alrededor de las 5:00 horas cuando el agua empezó a filtrarse hacia el interior del domicilio.

De acuerdo con los residentes, desde hace más de 20 años se habían registrado problemas similares. Además, mencionaron que una barda construida hace unos días agravó la situación, pues hace nueve y siete años también se vieron afectados por la acumulación de agua que avanzaba hacia el inmueble, aunque en esta ocasión el daño fue mayor.

