Aseguran pipa con 30 mil litros de hidrocarburo y detienen a conductor en la Saltillo–Torreón

La madrugada de este lunes, elementos de la Policía del Estado aseguraron un tráiler con una pipa cargada con 30 mil litros de combustible en el kilómetro 10 de la carretera Saltillo–Torreón. Durante la inspección, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia ni el destino del hidrocarburo.

El operador fue detenido en el lugar para deslindar responsabilidades. Los policías procedieron a revisar el tráiler y la pipa, confirmando que no había papeles que avalaran el transporte del combustible.

