Aseguran pipa con 30 mil litros de hidrocarburo y detienen a conductor en la Saltillo–Torreón
La empresa propietaria deberá presentar la documentación del combustible para definir la situación legal del conductor y de la unidad
La madrugada de este lunes, elementos de la Policía del Estado aseguraron un tráiler con una pipa cargada con 30 mil litros de combustible en el kilómetro 10 de la carretera Saltillo–Torreón. Durante la inspección, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia ni el destino del hidrocarburo.
El operador fue detenido en el lugar para deslindar responsabilidades. Los policías procedieron a revisar el tráiler y la pipa, confirmando que no había papeles que avalaran el transporte del combustible.
Ante esta situación, el vehículo y el conductor fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se inició el procedimiento correspondiente para verificar la legalidad del hidrocarburo asegurado.
Las autoridades informaron que será la empresa propietaria de la unidad la que deberá presentar la documentación necesaria para acreditar la procedencia del combustible y detallar cuál era su destino final.
Una vez recibidos los documentos, la FGR determinará la situación legal del conductor y del cargamento. Mientras tanto, el tráiler permanece bajo resguardo en las instalaciones federales.