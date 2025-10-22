Fatal accidente en la carretera a Zacatecas cobra una segunda víctima

El accidente registrado la tarde del martes sobre la carretera libre a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, y que dejó inicialmente un muerto y 20 lesionados, cobró una víctima más la mañana de este miércoles. De acuerdo con los reportes médicos, la persona perdió la vida en la Clínica Uno del IMSS, a donde había sido trasladada junto con otros heridos. TE PUEDE INTERESAR: Choque frontal deja una persona muerta y 20 heridas, en Saltillo

Durante la madrugada, alrededor de las 2:00 horas, se confirmó el fallecimiento de Santiago Ramírez, de 37 años, quien presentaba trauma cerrado de abdomen y tórax, además de lesiones internas en pulmón, vísceras e intestinos. Pese a los esfuerzos de los médicos, el hombre fue declarado sin vida. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras las autoridades continúan indagando las causas del percance. EL PERCANCE El accidente involucró una camioneta Toyota Hilux de redilas y dos camiones de transporte de personal de la línea LIPU.