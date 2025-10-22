Fatal accidente en la carretera a Zacatecas cobra una segunda víctima

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Fatal accidente en la carretera a Zacatecas cobra una segunda víctima
    Santiago Ramírez, de 37 años, murió horas después del accidente a causa de graves lesiones internas sufridas en el choque múltiple. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Santiago Ramírez, de 37 años, murió en la Clínica Uno del IMSS tras sufrir graves lesiones internas derivadas del accidente, donde una camioneta impactó de frente contra dos camiones de transporte de personal

El accidente registrado la tarde del martes sobre la carretera libre a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, y que dejó inicialmente un muerto y 20 lesionados, cobró una víctima más la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los reportes médicos, la persona perdió la vida en la Clínica Uno del IMSS, a donde había sido trasladada junto con otros heridos.

$!La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para esclarecer las causas del impacto entre la camioneta y los camiones de transporte de personal.
La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones para esclarecer las causas del impacto entre la camioneta y los camiones de transporte de personal. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Durante la madrugada, alrededor de las 2:00 horas, se confirmó el fallecimiento de Santiago Ramírez, de 37 años, quien presentaba trauma cerrado de abdomen y tórax, además de lesiones internas en pulmón, vísceras e intestinos. Pese a los esfuerzos de los médicos, el hombre fue declarado sin vida.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras las autoridades continúan indagando las causas del percance.

EL PERCANCE

El accidente involucró una camioneta Toyota Hilux de redilas y dos camiones de transporte de personal de la línea LIPU.

$!El percance ocurrió sobre la carretera libre a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, y dejó al menos dos personas sin vida y 20 lesionadas.
El percance ocurrió sobre la carretera libre a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, y dejó al menos dos personas sin vida y 20 lesionadas. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Según las primeras versiones, el conductor de la camioneta, en la que viajaban ocho personas rumbo a Derramadero, intentó rebasar un tráiler que circulaba por el acotamiento. Sin embargo, al hacerlo sin precaución, impactó de frente contra los dos camiones que venían en sentido contrario, provocando un choque múltiple.

El fuerte impacto ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo y volviera a colisionar contra uno de los camiones. Varios pasajeros que viajaban en la parte trasera salieron proyectados al pavimento, algunos con heridas de consideración y falleciendo Simón Carmona Adolfo, de 31 años, originario del estado de Puebla.

Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliar a los lesionados y dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 18:50 horas. En pocos minutos, paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio con cuatro ambulancias para atender y trasladar a los heridos.

Ulises Martínez

