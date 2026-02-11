FCEyH de la UAdeC fortalece su oferta académica con Ciencias de la Educación y Letras Españolas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 febrero 2026
    FCEyH de la UAdeC fortalece su oferta académica con Ciencias de la Educación y Letras Españolas
    La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades consolida una formación profesional con enfoque humanista y científico en educación FOTO: ESPECIAL

La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades consolida una formación profesional con enfoque humanista y científico en educación

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH), ofrece una propuesta académica orientada a la formación de profesionistas comprometidos conel desarrollo educativo, cultural y social del entorno, mediante las Licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Letras Españolas.

La Licenciatura en Ciencias de la Educación prepara profesionales capaces deatender áreas de evaluación, administración, docencia e investigación, con unavisión que armoniza los enfoques humanista y científico de la educación.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa UAdeC formación tecnológica en La Laguna con oferta estratégica para 2026

El programa forma especialistas en la planeación, organización, dirección, asesoría,supervisión y evaluación de sistemas educativos, con bases sólidas en Filosofía dela Educación, Teoría, Investigación y Técnicas Pedagógicas, sus estudiantesadquieren conocimientos sobre teorías educativas en diversos contextos, procesos sistemáticos de investigación, evaluación para la mejora de la calidad educativa, didácticas generales y específicas, así como fundamentos administrativos y el uso deinstrumentos y lenguajes vinculados con el ámbito educativo.

Los egresados pueden desempeñarse en Educación Básica, Media Superior ySuperior, así como en instituciones y organizaciones públicas y privadas, atendiendo a niños, jóvenes y adultos, entre sus áreas de oportunidad laboral se encuentran la investigación educativa, el diseño de materiales y recursos tecnológicos, la implementación de estrategias de evaluación y la gestión de proyectos educativos.

Por su parte, la Licenciatura en Letras Españolas forma profesionales dedicados al estudio de la lengua española y sus manifestaciones culturales, con una perspectiva multicultural y dinámica; el programa ofrece una sólida preparación en análisis lingüístico, crítica y creación literaria, así como en el diseño y evaluación deprogramas educativos y culturales.

El estudiantado adquiere conocimientos en planeación e implementación de estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura, análisis del proceso evolutivo del español, estudio de corrientes y escuelas literarias, así com ocomprensión de los procesos de producción de sentido en la interacción humana.

Entre sus habilidades destacan la redacción y corrección de textos, la difusión del quehacer literario, la elaboración de proyectos culturales, la investigación documental y literaria, así como la aplicación de medios tecnológicos para la producción editorial y educativa.

En el ámbito laboral, los egresados pueden desempeñarse en la docencia de lengua y literatura, investigación lingüística y literaria, redacción de guiones para distintos medios, proyectos de narrativa y poesía, periodismo cultural, diseño de instrumentos para medir habilidades lingüísticas, coordinación de talleres literarios y asesoría enplanes y programas académicos.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta IMSS sobre riesgos de consumir café en exceso durante el invierno

Para más información y conocer los detalles de la oferta académica, las personas interesadas pueden comunicarse a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades al teléfono (844) 410 1685 o acudir a sus instalaciones, ubicadas en el Edificio “N” de la Unidad Camporredondo en Saltillo, Coahuila.

La Universidad Autónoma de Coahuila mantiene abierta su convocatoria extemporánea, por lo que las y los aspirantes interesados en ingresar a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades aún pueden realizar su registro para obtenerla ficha del examen de admisión, proceso que estará disponible hasta el 15 defebrero de 2026 a través del sitio oficial https://www.uadec.mx/admisiones/.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
estudiantes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano