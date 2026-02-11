FCEyH de la UAdeC fortalece su oferta académica con Ciencias de la Educación y Letras Españolas

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH), ofrece una propuesta académica orientada a la formación de profesionistas comprometidos conel desarrollo educativo, cultural y social del entorno, mediante las Licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Letras Españolas.

La Licenciatura en Ciencias de la Educación prepara profesionales capaces deatender áreas de evaluación, administración, docencia e investigación, con unavisión que armoniza los enfoques humanista y científico de la educación.

El programa forma especialistas en la planeación, organización, dirección, asesoría,supervisión y evaluación de sistemas educativos, con bases sólidas en Filosofía dela Educación, Teoría, Investigación y Técnicas Pedagógicas, sus estudiantesadquieren conocimientos sobre teorías educativas en diversos contextos, procesos sistemáticos de investigación, evaluación para la mejora de la calidad educativa, didácticas generales y específicas, así como fundamentos administrativos y el uso deinstrumentos y lenguajes vinculados con el ámbito educativo.

Los egresados pueden desempeñarse en Educación Básica, Media Superior ySuperior, así como en instituciones y organizaciones públicas y privadas, atendiendo a niños, jóvenes y adultos, entre sus áreas de oportunidad laboral se encuentran la investigación educativa, el diseño de materiales y recursos tecnológicos, la implementación de estrategias de evaluación y la gestión de proyectos educativos.

Por su parte, la Licenciatura en Letras Españolas forma profesionales dedicados al estudio de la lengua española y sus manifestaciones culturales, con una perspectiva multicultural y dinámica; el programa ofrece una sólida preparación en análisis lingüístico, crítica y creación literaria, así como en el diseño y evaluación deprogramas educativos y culturales.

El estudiantado adquiere conocimientos en planeación e implementación de estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura, análisis del proceso evolutivo del español, estudio de corrientes y escuelas literarias, así com ocomprensión de los procesos de producción de sentido en la interacción humana.

Entre sus habilidades destacan la redacción y corrección de textos, la difusión del quehacer literario, la elaboración de proyectos culturales, la investigación documental y literaria, así como la aplicación de medios tecnológicos para la producción editorial y educativa.

En el ámbito laboral, los egresados pueden desempeñarse en la docencia de lengua y literatura, investigación lingüística y literaria, redacción de guiones para distintos medios, proyectos de narrativa y poesía, periodismo cultural, diseño de instrumentos para medir habilidades lingüísticas, coordinación de talleres literarios y asesoría enplanes y programas académicos.

Para más información y conocer los detalles de la oferta académica, las personas interesadas pueden comunicarse a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades al teléfono (844) 410 1685 o acudir a sus instalaciones, ubicadas en el Edificio “N” de la Unidad Camporredondo en Saltillo, Coahuila.

La Universidad Autónoma de Coahuila mantiene abierta su convocatoria extemporánea, por lo que las y los aspirantes interesados en ingresar a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades aún pueden realizar su registro para obtenerla ficha del examen de admisión, proceso que estará disponible hasta el 15 defebrero de 2026 a través del sitio oficial https://www.uadec.mx/admisiones/.