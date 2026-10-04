Fe, tradición y verbena reúnen a familias en fiesta patronal de San Francisco de Asís en Saltillo

Entre el sonido de los danzantes, el aroma del pan y los puestos de comida, familias enteras se congregaron este domingo en el Centro Histórico de Saltillo para celebrar la fiesta patronal de San Francisco de Asís. Desde las primeras horas, el santuario recibió a fieles para las celebraciones religiosas, mientras que en el exterior la Plaza San Francisco tomó el ambiente de verbena: dulces típicos, elotes asados, lotería, alimentos y vendedores acompañaron una jornada a la que llegaron personas de todas las edades. Algunos permanecían atentos a la misa y a las palabras de los sacerdotes; otros recorrían los puestos, comían y conversaban.

UNA TRADICIÓN ENTRE GENERACIONES Rogelio Garza, de 68 años, calcula que lleva alrededor de seis décadas asistiendo. Primero llegó de la mano de su abuelo y ahora es él quien lleva a sus nietos. Su visita conserva el mismo ritual: entrar al templo, participar en la misa y después buscar las tradicionales enchiladas, un atole de cajeta y dulces de leche. También María Guadalupe Valdez creció asistiendo a la celebración en la Zona Centro. Este domingo regresó acompañada de su hija Sofía, de 20 años. Para ella, que jóvenes y familias continúen participando muestra que la fiesta mantiene vigencia pese a los cambios de la ciudad. “Es bien padre ver que los chavos no nomás se la pasan en las plazas comerciales, sino que siguen viniendo aquí a mantener vivas las costumbres de sus abuelos”, comentó.

CAMBIA LA FIESTA, PERMANECE LA TRADICIÓN Quienes han asistido durante décadas reconocen transformaciones. Recuerdan más puestos, juegos mecánicos de mayor tamaño y una celebración que se extendía por más calles. Rogelio considera que anteriormente era una fiesta “más de barrio”, mientras que ahora recibe visitantes de distintas zonas de Saltillo. “Ahora viene gente de todas las colonias y hasta turistas, pero la fe sigue siendo la misma”, señaló.

Efraín Rodríguez, de 54 años, encuentra la continuidad de la celebración en otros detalles: los olores y sabores que reconoce desde niño. “El olor a pan de pulque, a gorditas, a pólvora de los cohetes... todo eso te remonta a cuando estabas chiquito”, expresó. La jornada contempló seis eucaristías solemnes, desde las 7:00 hasta las 20:00 horas. Entre los celebrantes programados estuvieron el obispo emérito Raúl Vera López; el obispo de Saltillo, Mons. Hilario González García; sacerdotes de la Diócesis y frailes franciscanos. Este año la fiesta se desarrolla además en el marco del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, con actividades religiosas y culturales realizadas desde septiembre.