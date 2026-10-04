Fe, tradición y verbena reúnen a familias en fiesta patronal de San Francisco de Asís en Saltillo

Fe, tradición y verbena reúnen a familias en fiesta patronal de San Francisco de Asís en Saltillo

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Sergio Soto
por Sergio Soto

Danzantes, comida tradicional y celebraciones religiosas marcaron este domingo los festejos; familias de varias generaciones volvieron a encontrarse en la Plaza San Francisco

Saltillo
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Entre el sonido de los danzantes, el aroma del pan y los puestos de comida, familias enteras se congregaron este domingo en el Centro Histórico de Saltillo para celebrar la fiesta patronal de San Francisco de Asís.

Desde las primeras horas, el santuario recibió a fieles para las celebraciones religiosas, mientras que en el exterior la Plaza San Francisco tomó el ambiente de verbena: dulces típicos, elotes asados, lotería, alimentos y vendedores acompañaron una jornada a la que llegaron personas de todas las edades. Algunos permanecían atentos a la misa y a las palabras de los sacerdotes; otros recorrían los puestos, comían y conversaban.

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$!Familias de distintas generaciones acudieron este domingo a la fiesta patronal de San Francisco de Asís, una de las celebraciones tradicionales del Centro Histórico de Saltillo.
Familias de distintas generaciones acudieron este domingo a la fiesta patronal de San Francisco de Asís, una de las celebraciones tradicionales del Centro Histórico de Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

UNA TRADICIÓN ENTRE GENERACIONES

Rogelio Garza, de 68 años, calcula que lleva alrededor de seis décadas asistiendo. Primero llegó de la mano de su abuelo y ahora es él quien lleva a sus nietos. Su visita conserva el mismo ritual: entrar al templo, participar en la misa y después buscar las tradicionales enchiladas, un atole de cajeta y dulces de leche.

También María Guadalupe Valdez creció asistiendo a la celebración en la Zona Centro. Este domingo regresó acompañada de su hija Sofía, de 20 años. Para ella, que jóvenes y familias continúen participando muestra que la fiesta mantiene vigencia pese a los cambios de la ciudad.

“Es bien padre ver que los chavos no nomás se la pasan en las plazas comerciales, sino que siguen viniendo aquí a mantener vivas las costumbres de sus abuelos”, comentó.

$!Fieles participaron en las celebraciones religiosas dentro del Santuario de San Francisco de Asís, mientras en el exterior continuaba la convivencia familiar.
Fieles participaron en las celebraciones religiosas dentro del Santuario de San Francisco de Asís, mientras en el exterior continuaba la convivencia familiar. HÉCTOR GARCÍA

CAMBIA LA FIESTA, PERMANECE LA TRADICIÓN

Quienes han asistido durante décadas reconocen transformaciones. Recuerdan más puestos, juegos mecánicos de mayor tamaño y una celebración que se extendía por más calles. Rogelio considera que anteriormente era una fiesta “más de barrio”, mientras que ahora recibe visitantes de distintas zonas de Saltillo.

“Ahora viene gente de todas las colonias y hasta turistas, pero la fe sigue siendo la misma”, señaló.

$!Pan tradicional, dulces típicos, elotes y otros antojitos formaron parte de una celebración que combina la devoción religiosa con las costumbres populares de Saltillo.
Pan tradicional, dulces típicos, elotes y otros antojitos formaron parte de una celebración que combina la devoción religiosa con las costumbres populares de Saltillo.

Efraín Rodríguez, de 54 años, encuentra la continuidad de la celebración en otros detalles: los olores y sabores que reconoce desde niño. “El olor a pan de pulque, a gorditas, a pólvora de los cohetes... todo eso te remonta a cuando estabas chiquito”, expresó.

La jornada contempló seis eucaristías solemnes, desde las 7:00 hasta las 20:00 horas. Entre los celebrantes programados estuvieron el obispo emérito Raúl Vera López; el obispo de Saltillo, Mons. Hilario González García; sacerdotes de la Diócesis y frailes franciscanos.

Este año la fiesta se desarrolla además en el marco del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, con actividades religiosas y culturales realizadas desde septiembre.

$!Familias saltillenses acudieron este domingo al Centro Histórico para participar en la fiesta patronal de San Francisco de Asís.
Familias saltillenses acudieron este domingo al Centro Histórico para participar en la fiesta patronal de San Francisco de Asís. HÉCTOR GARCÍA

UN PUNTO DE ENCUENTRO

Más allá de los cambios, los asistentes coinciden en algo: la fiesta patronal continúa funcionando como un espacio de encuentro. “Ya casi no nos vemos en todo el año y aquí nomás te vas topando compadres, amigos de la infancia... eso es lo bonito”, dijo Rogelio.

Durante este domingo esa convivencia podía observarse dentro y fuera del santuario: fieles en misa, danzantes frente al templo, familias recorriendo los puestos y generaciones distintas compartiendo una celebración que se repite cada octubre.

Para Rogelio, después de 60 años de asistir, esa permanencia tiene una explicación sencilla: “Saltillo aún tiene alma de pueblo chico”.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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