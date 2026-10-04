Vecinas y vecinos de Brisas Poniente impulsan trabajo conjunto por un aire más limpio en Saltillo
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Solicitan una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente, una agenda formal de trabajo y la instalación de al menos dos sensores adicionales
La Organización de Vecinas y Vecinos y la Alianza Vecinal de Brisas Poniente entregaron un documento a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila para solicitar atención inmediata a la contaminación atmosférica que, señalaron, afecta a las familias del sector.
El escrito, dirigido a la titular de la dependencia, Diana Susana Estens de la Garza, fue entregado por Susana Fabián Sosa, en representación de los vecinos, acompañada por Armando López, coordinador de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Saltillo.
Entre las principales solicitudes planteadas se encuentran una audiencia con la Secretaría y el comité de vecinos de Brisas Poniente, así como establecer una agenda formal de trabajo para atender y dar seguimiento a la problemática.
También piden devolver y habilitar el sensor de medición de contaminación que anteriormente estaba instalado en Brisas Poniente, e instalar al menos dos sensores adicionales en Brisas Oriente, Jardines Coloniales u otras colonias cercanas, con el objetivo de contar con información estadística más amplia y confiable sobre los niveles de contaminación en la zona.
De acuerdo con los vecinos, la contaminación atmosférica ha aumentado en los últimos meses, por lo que consideran indispensable contar con mediciones permanentes, información confiable y acciones concretas por parte de las autoridades.