Vecinas y vecinos de Brisas Poniente impulsan trabajo conjunto por un aire más limpio en Saltillo

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    Vecinas y vecinos de Brisas Poniente impulsan trabajo conjunto por un aire más limpio en Saltillo
    El escrito solicita una audiencia con la dependencia, una agenda de trabajo y la instalación de sensores de medición en la zona. REDES SOCIALES

Solicitan una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente, una agenda formal de trabajo y la instalación de al menos dos sensores adicionales

La Organización de Vecinas y Vecinos y la Alianza Vecinal de Brisas Poniente entregaron un documento a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila para solicitar atención inmediata a la contaminación atmosférica que, señalaron, afecta a las familias del sector.

El escrito, dirigido a la titular de la dependencia, Diana Susana Estens de la Garza, fue entregado por Susana Fabián Sosa, en representación de los vecinos, acompañada por Armando López, coordinador de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/a-11-anos-de-su-desaparicion-familia-del-saltillense-johan-gael-no-deja-de-buscarlo-MJ23911386

Entre las principales solicitudes planteadas se encuentran una audiencia con la Secretaría y el comité de vecinos de Brisas Poniente, así como establecer una agenda formal de trabajo para atender y dar seguimiento a la problemática.

También piden devolver y habilitar el sensor de medición de contaminación que anteriormente estaba instalado en Brisas Poniente, e instalar al menos dos sensores adicionales en Brisas Oriente, Jardines Coloniales u otras colonias cercanas, con el objetivo de contar con información estadística más amplia y confiable sobre los niveles de contaminación en la zona.

$!Susana Fabián Sosa entregó el documento en la Secretaría de Medio Ambiente, acompañada por Armando López, coordinador de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Saltillo.
Susana Fabián Sosa entregó el documento en la Secretaría de Medio Ambiente, acompañada por Armando López, coordinador de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Saltillo. REDES SOCIALES

De acuerdo con los vecinos, la contaminación atmosférica ha aumentado en los últimos meses, por lo que consideran indispensable contar con mediciones permanentes, información confiable y acciones concretas por parte de las autoridades.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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