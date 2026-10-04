Vecinas y vecinos de Brisas Poniente impulsan trabajo conjunto por un aire más limpio en Saltillo

La Organización de Vecinas y Vecinos y la Alianza Vecinal de Brisas Poniente entregaron un documento a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila para solicitar atención inmediata a la contaminación atmosférica que, señalaron, afecta a las familias del sector.

El escrito, dirigido a la titular de la dependencia, Diana Susana Estens de la Garza, fue entregado por Susana Fabián Sosa, en representación de los vecinos, acompañada por Armando López, coordinador de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Saltillo.