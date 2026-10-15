Feria de Ciencias Internormales reúne en Saltillo a estudiantes de seis estados del País

Con la participación de estudiantes de 6 estados del País, 9 escuelas normales de Coahuila y más de 100 proyectos científicos, la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (BENC) fue sede de la segunda Feria de Ciencias Internormales, un encuentro enfocado en acercar la investigación y la innovación a la formación de futuros docentes. Bajo el lema “Lo normal es la ciencia en mi Normal”, la actividad reunió a estudiantes de Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Coahuila, quienes presentaron propuestas dirigidas a atender problemáticas del entorno educativo y social.

La feria fue impulsada por la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente, en colaboración con las escuelas normales del estado, con el propósito de fortalecer las competencias científicas de los futuros maestros e incorporar la investigación a su preparación profesional.

A través de los proyectos, los participantes expusieron conocimientos, creatividad y habilidades de trabajo colaborativo, además de plantear alternativas para responder a necesidades de sus comunidades. El encuentro también buscó fomentar el pensamiento crítico y el interés por la ciencia desde las aulas. EXHIBEN PROYECTOS Y PROMUEVEN LA INVESTIGACIÓN Como parte del programa, se realizó una exposición de los trabajos participantes, que recibió la visita de alumnas y alumnos de educación básica, con la intención de acercarlos a las actividades científicas y despertar su curiosidad por la investigación.

La jornada incluyó la conferencia magistral “Del Hype al High Five”, impartida por Vladimir Carlos Martínez Nava, como parte de las actividades complementarias del encuentro académico. Entre los asistentes estuvieron Mario Prudencio Valdés Garza, director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT); Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior, y Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente. También acudieron directores de escuelas normales de Coahuila y de otras entidades participantes.

Con esta segunda edición, las instituciones formadoras de docentes buscan ampliar los espacios de intercambio académico y fortalecer la enseñanza de la ciencia, la investigación y la innovación como herramientas para atender los desafíos educativos y sociales. La Feria de Ciencias Internormales se consolida así como un espacio de participación para que los futuros maestros desarrollen y compartan propuestas que vinculen el conocimiento científico con la práctica educativa.

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