$!Saltillo: Analizarán innovación, marcas y conexión humana en simposium de la Facultad de Mercadotecnia

La innovación tecnológica, la construcción de marcas y la conexión humana en un entorno digital serán los ejes de la edición 36 del Simposium de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que se realizará el próximo 29 de octubre en Saltillo, con la participación de 4 especialistas de los ámbitos de la comunicación, la publicidad y la estrategia empresarial. Bajo el lema “Mind to mind, marketing for life”, el encuentro organizado por la Facultad de Mercadotecnia tendrá como sede el auditorio Emilio J. Talamás, en la Unidad Camporredondo, donde se desarrollará un programa de conferencias y actividades orientadas a la formación de los futuros profesionales de esta disciplina.

Durante la presentación del evento, el director del plantel, Iván Gaher Garnica Espinoza, acompañado por integrantes del comité organizador, destacó que el simposium busca acercar a los estudiantes a las tendencias y exigencias actuales del mercado laboral, además de fortalecer habilidades como liderazgo, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y competencias directivas. La jornada comenzará a las 09:30 horas con el registro de asistentes. La inauguración está programada para las 10:00 horas, seguida de una presentación artística y el inicio de las conferencias. ESTRATEGIAS, COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD La primera ponencia, titulada “Storytelling político: marca personal”, estará a cargo de Reynaldo Barbarín, socio fundador y director general de Kérsifo, quien abordará el diseño de estrategias de comunicación política y la gestión de imagen.

Barbarín cuenta con experiencia en cargos estratégicos del Gobierno Federal, entre ellos la Dirección General de Información de la Presidencia de la República. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIEYD y especialista en Mercadotecnia Integral por la Universidad Anáhuac. También ha recibido tres premios Napolitan por sus campañas de comunicación pública. Posteriormente, Daniel Héctor Saldívar Olvera, director de Estrategia Digital de Grupo Multimedia, presentará “Lo de siempre, como nunca antes, las herramientas cambian, los principios permanecen”, una conferencia sobre la transformación de los medios de comunicación, el impacto de las nuevas tecnologías y los cambios en el consumo de contenidos. Saldívar Olvera es egresado de la UAdeC y cuenta con trayectoria en periodismo y comunicación. Actualmente también conduce espacios informativos en Coahuila y ha colaborado en medios como Milenio Televisión y Telediario, en Ciudad de México y Monterrey. A las 13:30 horas se presentará el libro “Perspectivas en mercadotecnia con innovación social”, a cargo de integrantes de un cuerpo académico. Más tarde, Sergio Lozano López, gerente general de Funerarias Martínez, impartirá la conferencia “Marketing para comer aquí”, en la que compartirá experiencias sobre mercadotecnia estratégica, eficiencia operativa y liderazgo empresarial.

Egresado de la Facultad de Mercadotecnia de la UAdeC, Lozano López cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor, docente universitario y mentor de emprendedores. Ha colaborado con instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. El programa concluirá con Roberto Martínez, cofundador y codirector ejecutivo de República, agencia independiente de publicidad con presencia en 15 países de Latinoamérica. Su ponencia, “El negocio de las ideas”, abordará la construcción de marcas y el desarrollo de estrategias creativas. Martínez suma 19 años en la industria publicitaria y más de 28 reconocimientos internacionales en certámenes como Effie, IAB Mixx y TikTok Ad Awards. Durante su trayectoria ha encabezado estrategias digitales para marcas como Dairy Queen, Victoria’s Secret, BanCoppel y AutoZone. El cierre de actividades está previsto para las 16:00 horas. ACCESO PARA ESTUDIANTES Y PÚBLICO GENERAL Garnica Espinoza explicó que la organización del simposium se financia mediante las aportaciones de los estudiantes al cubrir su inscripción, recursos de la propia Facultad y apoyo de la Rectoría de la Universidad.

Añadió que los conferencistas participarán sin recibir honorarios, como una contribución a la preparación académica de quienes se forman en el área de mercadotecnia. El encuentro estará abierto al público general, con una cuota de recuperación de 500 pesos para quienes asistan de manera presencial. Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono 844 412 9109 o comunicarse con el comité organizador al 844 599 3105. También podrán seguir las actividades a través de Facebook, en la página “Facultad de Mercadotecnia Saltillo”, e Instagram, en la cuenta @merca_uadec.