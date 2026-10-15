Plantea FCA Laguna licenciaturas y posgrado en inteligencia artificial

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    Plantea FCA Laguna licenciaturas y posgrado en inteligencia artificial
    Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a María Dolores Rodríguez Nafarrete como directora de la FCA Laguna para el periodo 2026-2029. CORTESÍA

María Dolores Rodríguez Nafarrete asumió la dirección para el periodo 2026-2029 y anunció nuevos proyectos académicos vinculados con los negocios

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) proyecta ampliar su oferta educativa con programas especializados en inteligencia artificial aplicada a los negocios, luego de que María Dolores Rodríguez Nafarrete asumiera la dirección del plantel para el periodo 2026-2029.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a la nueva directora durante una ceremonia realizada en el auditorio de la facultad, con la participación de autoridades universitarias, representantes municipales, docentes, personal administrativo y manual, así como estudiantes.

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Entre las propuestas presentadas por Rodríguez Nafarrete destacan la creación de una licenciatura y una maestría en Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios, con modalidades presencial y en línea.

La iniciativa contempla el trabajo de un cuerpo académico que desarrollará un repositorio de casos prácticos vinculados con los planes de estudio, mediante la aplicación de herramientas de inteligencia artificial.

APUESTAN POR INNOVACIÓN EDUCATIVA

Durante su mensaje, Pimentel Martínez llamó a la comunidad universitaria a involucrarse en esta nueva etapa mediante el trabajo en equipo, la participación y la presentación de propuestas para fortalecer el desarrollo de la Facultad.

También destacó la necesidad de preparar a las nuevas generaciones ante los cambios tecnológicos, particularmente frente al avance de la Inteligencia Artificial y la importancia de utilizar estas herramientas de manera responsable.

El rector reiteró su respaldo a la nueva directora y señaló la importancia de atender las necesidades de estudiantes y docentes, así como de consolidar proyectos académicos que amplíen las oportunidades de formación para los jóvenes.

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Por su parte, Rodríguez Nafarrete señaló que su gestión dará continuidad a los avances alcanzados en la institución, con énfasis en la calidad académica, la investigación, la innovación educativa y la formación integral del alumnado.

Asimismo, refrendó su compromiso de encabezar una dirección de puertas abiertas, basada en el diálogo, la inclusión y el trabajo colaborativo, para impulsar proyectos académicos y administrativos que contribuyan al desarrollo de la facultad y de la Universidad.

En el acto también estuvieron presentes la directora saliente, Reyna Jazmín Rodríguez Trejo; el secretario administrativo, Martín Jaramillo Rosales, y el secretario académico, Juan Antonio Ramírez, además de funcionarios de la administración central universitaria y representantes del gobierno municipal.

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