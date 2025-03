Fernanda Familiar en Saltillo; pide a mujeres evitar radicalismo

La conductora de Grupo Imagen visitó Saltillo para impartir la conferencia magistral en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La conferencia se realizó en un salón ubicado al norte de la ciudad donde decenas de mujeres acudieron.

A lo largo de la conferencia “La imágen, el éxito”, Fernanda Familiar, instó a las mujeres a hacer una pausa y un ejercicio de introspección para evaluar si realizan las actividades que les gustan y empoderen.

“En nosotras no nos importa. Yo quiero que salgan de este salón pensando en la importancia de su salud. Yo me le muero a mi familia y es un estrago...Hay que cuidarnos. Seamos serias en eso. No podemos tener éxito si no nos cuidamos”, dijo en conferencia.

Asimismo, comentó que la parte laboral es importante y no desperdiciar el tiempo con actividades que detestan.

“Si no se dedican a lo que estaría dispuesta a pagar por hacerlo, muévanse inmediatamente. Regálese un día más de vida. Porque yo he visto casos terroríficos de gente que hace lo que no le gusta”, comentó

Agregó: “No puedes ser exitosa o exitoso si no te dedicas a lo que te gusta”.