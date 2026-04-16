Festival Singers Saltillo presenta concierto de Pascua en el templo Ranchito del Rey y María Madre

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Festival Singers Saltillo presenta concierto de Pascua en el templo Ranchito del Rey y María Madre
    El coro ofrecerá una presentación especial con repertorio sacro internacional. CORTESÍA

Voces corales y músicos invitados ofrecerán repertorio sacro internacional en una velada abierta al público

El coro Festival Singers Saltillo invita a la comunidad a disfrutar del concierto “Pascua: canciones y villancicos”, una propuesta musical que busca generar un espacio de encuentro con la espiritualidad y la tradición a través de la música sacra.

La presentación se realizará el viernes 17 de abril a las 20:00 horas en la iglesia Ranchito del Rey y María Madre, en Saltillo, en una única función con entrada libre y donativo voluntario.

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REPERTORIO SACRO DE ALCANCE INTERNACIONAL

Bajo la dirección del maestro canadiense Lawrie McEwan, el programa integra una selección de obras de compositores como Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel, Piotr Ilich Tchaikovsky, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré y John Rutter, varias de ellas interpretadas por primera vez en la ciudad.

“Mi pasión es compartir música sacra de distintas partes del mundo; estas obras transmiten paz y esperanza”, expresó el director artístico.

VOCES Y TALENTO LOCAL EN ESCENA

El concierto contará con la participación de 24 integrantes del coro, así como de músicos invitados como Pablo Cuello en la flauta y Manuel Muñoz Amaya al piano, quienes enriquecerán la experiencia sonora.

Desde su debut en 2024, la agrupación se ha consolidado como una propuesta coral relevante en la región, con interpretaciones de obras como el Réquiem de Fauré y la Misa Tango de Martín Palmeri, además de presentaciones en recintos culturales y festivales.

Con este recital, Festival Singers Saltillo refrenda su compromiso de acercar la música coral clásica al público, ofreciendo una experiencia que conjuga arte, tradición y reflexión.

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