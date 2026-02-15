FGE Coahuila prioriza captura de prófugos y narcomenudeo en ‘Operativo Limpia’

Con el objetivo de ubicar a personas con órdenes de aprehensión vigentes y retirar de las calles a quienes portan drogas o armas prohibidas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila encabezó el “Operativo Limpia” en la Región Sureste, informó el delegado regional, Julio César Loera Ruiz.

El funcionario explicó que la estrategia deriva de la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones municipales, con un enfoque claro: detectar objetivos con mandamientos judiciales pendientes y combatir la posesión de narcóticos en colonias consideradas prioritarias.

“Nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo estos operativos, principalmente para detectar a personas que pudieran llegar a tener órdenes de aprehensión y ubicar a estas personas que estén bajo los influjos de algún narcótico”, declaró Loera Ruiz.

El operativo inició a las 23:00 horas del viernes y se extendió hasta la madrugada de este domingo, con saldo de 18 detenciones en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe.

Entre los casos relevantes, el delegado destacó la ejecución de una orden de aprehensión por posesión de narcóticos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, ya que el Centro de Justicia aguardaba su presentación por delitos previos.

Durante las inspecciones también se aseguraron armas blancas en poder de civiles. De acuerdo con Loera Ruiz, se trataba de objetos que no correspondían a herramientas de trabajo y que representaban un riesgo para la seguridad de terceros.

“Detectamos a personas que traían en su posesión algún cuchillo, cosas que no deberían traer ahí en la calle”, precisó.

CASO TURNADO A LA FGR

En Saltillo, uno de los aseguramientos derivó en la detención de un hombre armado. Debido a la naturaleza del delito, la Fiscalía dará vista a la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta correspondiente, aunque la puesta a disposición inicial se realizó ante el Ministerio Público del fuero común.

El delegado subrayó que la estrategia no será aislada y adelantó que el despliegue se extenderá próximamente a Arteaga y General Cepeda, con la finalidad de mantener presencia institucional y retirar de circulación a quienes generen conductas delictivas.

“Estaremos en otros municipios con estos operativos para sacar de circulación a las personas que estén generando problemas”, concluyó.