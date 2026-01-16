Fiestas de Guadalupe-Reyes elevan 30 por ciento casos de alcoholismo en Saltillo

El abuso en el consumo de alcohol durante las fiestas decembrinas provocó un aumento del 30 por ciento en los diagnósticos de alcoholismo atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sofía del Carmen Quiñones Cortés, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Clínica 2, advirtió sobre el impacto que los excesos de fin de año tienen en la salud pública.

La especialista detalló que, además de los casos de alcoholismo, durante este periodo se registró un repunte en padecimientos directamente vinculados al consumo desmedido de bebidas alcohólicas, como cirrosis hepática, hígado graso y pancreatitis, lo que ha generado una mayor presión sobre los servicios hospitalarios.

Quiñones Cortés subrayó que el incremento en el consumo no distingue género, ya que tanto hombres como mujeres han requerido atención médica en proporciones similares. “Los hospitales han atendido por igual a hombres y mujeres; el incremento del consumo se observa en ambos sexos”, puntualizó.

Ante este panorama, el IMSS mantiene desde hace 31 años un esquema de trabajo coordinado con el Centro de Integración Juvenil (CIJ), lo que permite canalizar a pacientes con problemas de adicción hacia una atención especializada. En dicha institución, explicó, se brinda intervención psicológica y psiquiátrica y, de ser necesario, tratamiento médico integral.

AUMENTO DE CASOS SE REFLEJARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Por su parte, Norma Alicia Pérez Reyes, directora del CIJ, informó que la institución ya comenzó a registrar un aumento en la demanda de servicios, con un crecimiento estimado de entre 15 y 20 por ciento, cifra que tiende a incrementarse conforme avanza el inicio del año.

Indicó que, si bien el pico más alto de solicitudes suele presentarse hacia el mes de febrero, una vez que concluyen las celebraciones decembrinas ya se observa un repunte constante. “Después de los excesos de alcohol y de que surgen conflictos personales, las familias buscan reconciliación y las personas afectadas comienzan a acudir a terapia. En las siguientes semanas se empezará a reflejar con mayor claridad el aumento en la solicitud de atención”, explicó.

Pérez Reyes advirtió que el periodo comprendido entre el 12 de diciembre y el 2 de enero representa un mayor riesgo tanto para adultos como para jóvenes, debido a la permisividad social que rodea las celebraciones de fin de año. Añadió que, en muchos casos, el consumo excesivo se combina con episodios de depresión, lo que detona situaciones de riesgo que terminan por impactar al sector salud.

“Socialmente hay cierta permisividad; al cierre del año muchas personas experimentan cuadros depresivos y, al mezclarse con el consumo de alcohol, se generan situaciones que derivan en atenciones de urgencias médicas, hospitalizaciones y solicitudes de ayuda especializada”, concluyó la directora del CIJ.