Fiestas de Guadalupe-Reyes elevan 30 por ciento casos de alcoholismo en Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Fiestas de Guadalupe-Reyes elevan 30 por ciento casos de alcoholismo en Saltillo
    Las fiestas decembrinas incrementan el consumo de alcohol, tanto en adultos como en jóvenes, lo mismo que en mujeres. FOTO: ESPECIAL

Además, repuntan enfermedades como consecuencia de la ingesta desmedida de alcohol

El abuso en el consumo de alcohol durante las fiestas decembrinas provocó un aumento del 30 por ciento en los diagnósticos de alcoholismo atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sofía del Carmen Quiñones Cortés, jefa del Departamento de Trabajo Social de la Clínica 2, advirtió sobre el impacto que los excesos de fin de año tienen en la salud pública.

La especialista detalló que, además de los casos de alcoholismo, durante este periodo se registró un repunte en padecimientos directamente vinculados al consumo desmedido de bebidas alcohólicas, como cirrosis hepática, hígado graso y pancreatitis, lo que ha generado una mayor presión sobre los servicios hospitalarios.

TE PUEDE INTERESAR: Reciclando vidrio, Profauna recauda dinero para programa de la conservación del oso negro en Saltillo

Quiñones Cortés subrayó que el incremento en el consumo no distingue género, ya que tanto hombres como mujeres han requerido atención médica en proporciones similares. “Los hospitales han atendido por igual a hombres y mujeres; el incremento del consumo se observa en ambos sexos”, puntualizó.

Ante este panorama, el IMSS mantiene desde hace 31 años un esquema de trabajo coordinado con el Centro de Integración Juvenil (CIJ), lo que permite canalizar a pacientes con problemas de adicción hacia una atención especializada. En dicha institución, explicó, se brinda intervención psicológica y psiquiátrica y, de ser necesario, tratamiento médico integral.

AUMENTO DE CASOS SE REFLEJARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Por su parte, Norma Alicia Pérez Reyes, directora del CIJ, informó que la institución ya comenzó a registrar un aumento en la demanda de servicios, con un crecimiento estimado de entre 15 y 20 por ciento, cifra que tiende a incrementarse conforme avanza el inicio del año.

Indicó que, si bien el pico más alto de solicitudes suele presentarse hacia el mes de febrero, una vez que concluyen las celebraciones decembrinas ya se observa un repunte constante. “Después de los excesos de alcohol y de que surgen conflictos personales, las familias buscan reconciliación y las personas afectadas comienzan a acudir a terapia. En las siguientes semanas se empezará a reflejar con mayor claridad el aumento en la solicitud de atención”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Catean bodegas por almacenamiento ilegal de diésel en Ramos Arizpe

Pérez Reyes advirtió que el periodo comprendido entre el 12 de diciembre y el 2 de enero representa un mayor riesgo tanto para adultos como para jóvenes, debido a la permisividad social que rodea las celebraciones de fin de año. Añadió que, en muchos casos, el consumo excesivo se combina con episodios de depresión, lo que detona situaciones de riesgo que terminan por impactar al sector salud.

“Socialmente hay cierta permisividad; al cierre del año muchas personas experimentan cuadros depresivos y, al mezclarse con el consumo de alcohol, se generan situaciones que derivan en atenciones de urgencias médicas, hospitalizaciones y solicitudes de ayuda especializada”, concluyó la directora del CIJ.

Temas


Adicciones
Alcoholismo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Apoderamiento del INE

Apoderamiento del INE
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local
Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles

Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
Esto es lo que hay que saber sobre ellos.

Hombres jóvenes, y poquísimas mujeres: los nuevos multimillonarios de la IA
Manifestantes en Mineápolis protestan contra las acciones de los agentes del ICE tras la muerte de Renee Nicole Good, portando banderas y pancartas que exigen el fin de la agencia.

Ante la presión para investigar a la viuda de la víctima del ICE, 6 fiscales renunciaron