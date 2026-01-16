Reciclando vidrio, Profauna recauda dinero para programa de la conservación del oso negro en Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Reciclando vidrio, Profauna recauda dinero para programa de la conservación del oso negro en Saltillo
    A través de una cámara culta, en 2022 en la Sierra de Zapalinamé fueron captados 2 osos bailando, escena que se hizo viral a nivel nacional. FOTO: ESPECIAL

La asociación Protección a la Fauna Mexicana continuará este 2026 con la campaña Fondoso, una estrategia que busca recaudar recursos para prevenir conflictos entre comunidades rurales y el oso negro

Con el objetivo de fortalecer la conservación del oso negro, especie silvestre representativa del norte de México y símbolo de Coahuila, la asociación Protección a la Fauna Mexicana (Profauna) en Saltillo anunció que durante 2026 dará continuidad a la campaña Fondoso, un programa permanente de recaudación de recursos mediante la recolección y comercialización de vidrio reciclado.

Sergio Marines Gómez, titular de Profauna en la capital coahuilense, explicó que los recursos económicos obtenidos a través de esta iniciativa se destinan a apoyar a productores rurales que enfrentan afectaciones en sus cultivos o infraestructura por la presencia de osos, así como a la instalación de cercos eléctricos en zonas agrícolas y a la capacitación de comunidades que conviven con esta fauna silvestre. Estas acciones, subrayó, tienen como finalidad prevenir enfrentamientos y evitar que los ejemplares sean cazados o eliminados.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan en Saltillo 25 Academias Deportivas y Culturales

La campaña mantiene abierta la invitación a la ciudadanía para sumarse entregando botellas y frascos de vidrio en dos puntos de acopio: las oficinas de Profauna, ubicadas en la calle Castelar número 956, en el centro de Saltillo, y el módulo instalado a la entrada del Cañón de San Lorenzo, dentro de la Sierra de Zapalinamé.

Marines Gómez precisó que, debido a la capacidad de almacenamiento, quienes recolecten grandes volúmenes de vidrio deben canalizarlos preferentemente al punto de acopio del Cañón de San Lorenzo. “Seguimos con esta actividad tanto en nuestras oficinas como en San Lorenzo. Para quienes juntan mucho vidrio, ese lugar es el ideal para resguardarlo”, puntualizó.

El programa Fondoso fue puesto en marcha en febrero de 2021 por el Gobierno de Coahuila en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) de Saltillo. La iniciativa contempla la colocación de contenedores en restaurantes y espacios públicos, con la meta de recaudar al menos un millón de pesos mediante el acopio y venta de vidrio y piezas de tetrapack, recursos que se utilizan para compensar daños ocasionados por ataques de oso negro.

Además de su impacto económico, el proyecto promueve una cultura de reciclaje y refuerza la protección de esta especie, contribuyendo a reducir los conflictos entre la fauna silvestre y las comunidades rurales asentadas en zonas serranas.

El titular de Profauna adelantó que actualmente se mantienen pláticas con la Secretaría del Medio Ambiente para integrar a más colaboradores a la campaña. Si bien no existe un censo preciso del número de osos negros en la región, señaló que el incremento en los avistamientos recientes es interpretado como un indicador positivo de la recuperación de la especie.

Para quienes deseen conocer más información o resolver dudas sobre la campaña Fondoso, Profauna mantiene activos sus canales digitales, desde donde se brinda orientación y detalles actualizados sobre este y otros proyectos enfocados a la conservación ambiental.

