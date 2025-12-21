Fin de semana marcado por accidentes ligados al alcohol en Saltillo

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, Saltillo registró una serie de accidentes viales que movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en distintos puntos de la ciudad. En al menos cinco hechos, el consumo de alcohol aparece como un factor recurrente, de acuerdo con la información recabada por autoridades en el lugar de los percances. Aunque no todos los incidentes dejaron personas lesionadas, algunos generaron daños considerables, detenciones y consignaciones ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. TE PUEDE INTERESAR: Mueren dos tras salir del camino y volcar en la carretera Monclova ABANDONA SU AUTO TRAS CHOCAR CONTRA BARRA DE CONTENCIÓN El viernes por la noche, alrededor de las 23:30 horas, un conductor impactó su vehículo Mitsubishi Eclipse contra una barrera metálica en el cruce de los bulevares Morelos y Otilio González, al oriente de Saltillo. Tras el choque, el responsable huyó del sitio.

Dentro del automóvil fueron localizadas bebidas alcohólicas, por lo que no se descartó que el conductor se encontrara en estado de ebriedad. El reporte inicial generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia por una llamada errónea; sin embargo, se confirmó que no había personas lesionadas. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales. CONDUCTOR COREANO EN ESTADO INCONVENIENTE DERRIBA PARABÚS Durante la madrugada del sábado, cerca de la 01:00 horas, un hombre de nacionalidad coreana, identificado como Yonghoe, chocó su camioneta Kia Sorento contra un parabús sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez.

El impacto derribó por completo la estructura del parabús. Aunque el conductor no presentó lesiones de consideración, fue detenido por agentes de Tránsito Municipal al encontrarse en estado de ebriedad y quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades. JOVEN PIERDE EL CONTROL Y SE ESTRELLA CONTRA VALLAS PUBLICITARIAS Alrededor de las 02:00 horas, un joven conductor protagonizó un accidente sobre el bulevar José Musa de León, al norte de Saltillo. Al tomar una curva a exceso de velocidad, su vehículo Volkswagen Vento derrapó sobre grava suelta, subió a la banqueta y se impactó contra varias vallas publicitarias.

El automóvil dio varios giros hasta quedar atravesado sobre la carpeta asfáltica, bloqueando distintos carriles. Aunque el conductor aseguró haber sido impactado por otro vehículo, las autoridades no encontraron indicios que respaldaran su versión. El caso fue turnado al Ministerio Público por los daños ocasionados a propiedad privada. APARATOSO ENCONTRONAZO DEJA DOS AUTOS EN PÉRDIDA TOTAL Minutos después de las 02:30 horas, se reportó un fuerte choque en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida 20 de Noviembre. Dos vehículos quedaron en pérdida total luego de colisionar cuando ambos conductores afirmaron haber tenido luz verde en el semáforo.

Una mujer que conducía un Ford Fusion fue impactada por un Chevrolet Aveo que circulaba presuntamente a exceso de velocidad. Tras el impacto, el Aveo derrapó por más de 100 metros. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el conductor del Aveo fue detenido al presentar aliento alcohólico. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales. CONDUCTOR EBRIO QUEDA PRENSADO TRAS CHOCAR CON TRANSPORTE DE PERSONAL El hecho más grave ocurrió alrededor de las 04:20 horas en el distribuidor vial “El Sarape”, al oriente de Saltillo. Un hombre de 38 años, identificado como Francisco, resultó gravemente lesionado luego de impactar su camioneta GMC Yukon contra la parte trasera de un transporte de personal.