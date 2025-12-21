Fin de semana marcado por accidentes ligados al alcohol en Saltillo

Fin de semana marcado por accidentes ligados al alcohol en Saltillo

Brissey Patiño
por Brissey Patiño

En varios de los hechos, los conductores involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades y evaluar daños

Saltillo
/ 21 diciembre 2025
Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, Saltillo registró una serie de accidentes viales que movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

En al menos cinco hechos, el consumo de alcohol aparece como un factor recurrente, de acuerdo con la información recabada por autoridades en el lugar de los percances. Aunque no todos los incidentes dejaron personas lesionadas, algunos generaron daños considerables, detenciones y consignaciones ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

ABANDONA SU AUTO TRAS CHOCAR CONTRA BARRA DE CONTENCIÓN

El viernes por la noche, alrededor de las 23:30 horas, un conductor impactó su vehículo Mitsubishi Eclipse contra una barrera metálica en el cruce de los bulevares Morelos y Otilio González, al oriente de Saltillo. Tras el choque, el responsable huyó del sitio.

$!El vehículo fue localizado con severos daños frontales tras impactarse contra la barrera metálica del muro de contención.
El vehículo fue localizado con severos daños frontales tras impactarse contra la barrera metálica del muro de contención. FOTO: MARTÍN ROJAS

Dentro del automóvil fueron localizadas bebidas alcohólicas, por lo que no se descartó que el conductor se encontrara en estado de ebriedad. El reporte inicial generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia por una llamada errónea; sin embargo, se confirmó que no había personas lesionadas. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.

CONDUCTOR COREANO EN ESTADO INCONVENIENTE DERRIBA PARABÚS

Durante la madrugada del sábado, cerca de la 01:00 horas, un hombre de nacionalidad coreana, identificado como Yonghoe, chocó su camioneta Kia Sorento contra un parabús sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez.

$!La estructura del parabús fue derribada por completo tras el impacto de una camioneta durante la madrugada.
La estructura del parabús fue derribada por completo tras el impacto de una camioneta durante la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS

El impacto derribó por completo la estructura del parabús. Aunque el conductor no presentó lesiones de consideración, fue detenido por agentes de Tránsito Municipal al encontrarse en estado de ebriedad y quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

JOVEN PIERDE EL CONTROL Y SE ESTRELLA CONTRA VALLAS PUBLICITARIAS

Alrededor de las 02:00 horas, un joven conductor protagonizó un accidente sobre el bulevar José Musa de León, al norte de Saltillo. Al tomar una curva a exceso de velocidad, su vehículo Volkswagen Vento derrapó sobre grava suelta, subió a la banqueta y se impactó contra varias vallas publicitarias.

$!El automóvil terminó con severos daños luego de impactarse contra varias vallas publicitarias al norte de Saltillo.
El automóvil terminó con severos daños luego de impactarse contra varias vallas publicitarias al norte de Saltillo. FOTO: MARTÍN ROJAS

El automóvil dio varios giros hasta quedar atravesado sobre la carpeta asfáltica, bloqueando distintos carriles. Aunque el conductor aseguró haber sido impactado por otro vehículo, las autoridades no encontraron indicios que respaldaran su versión. El caso fue turnado al Ministerio Público por los daños ocasionados a propiedad privada.

APARATOSO ENCONTRONAZO DEJA DOS AUTOS EN PÉRDIDA TOTAL

Minutos después de las 02:30 horas, se reportó un fuerte choque en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida 20 de Noviembre. Dos vehículos quedaron en pérdida total luego de colisionar cuando ambos conductores afirmaron haber tenido luz verde en el semáforo.

$!Dos vehículos quedaron en pérdida total tras un fuerte encontronazo en el cruce del Periférico Luis Echeverría y la avenida 20 de Noviembre.
Dos vehículos quedaron en pérdida total tras un fuerte encontronazo en el cruce del Periférico Luis Echeverría y la avenida 20 de Noviembre. FOTO: MARTÍN ROJAS

Una mujer que conducía un Ford Fusion fue impactada por un Chevrolet Aveo que circulaba presuntamente a exceso de velocidad. Tras el impacto, el Aveo derrapó por más de 100 metros. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el conductor del Aveo fue detenido al presentar aliento alcohólico. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.

CONDUCTOR EBRIO QUEDA PRENSADO TRAS CHOCAR CON TRANSPORTE DE PERSONAL

El hecho más grave ocurrió alrededor de las 04:20 horas en el distribuidor vial “El Sarape”, al oriente de Saltillo. Un hombre de 38 años, identificado como Francisco, resultó gravemente lesionado luego de impactar su camioneta GMC Yukon contra la parte trasera de un transporte de personal.

$!Elementos de Bomberos realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor que quedó prensado tras chocar contra un transporte de personal.
Elementos de Bomberos realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor que quedó prensado tras chocar contra un transporte de personal. FOTO: MARTÍN ROJAS

El choque se registró cuando circulaba por Paseo de la Reforma y, al tomar el puente para incorporarse al sur, no se percató de la unidad que iba delante, presuntamente por encontrarse bajo los influjos del alcohol. El transporte arrastró la camioneta cerca de 90 metros, dejando al conductor prensado. Bomberos realizaron maniobras de rescate y el lesionado fue trasladado a un hospital privado, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Los cinco accidentes registrados en menos de 24 horas reflejan un patrón recurrente durante los fines de semana en Saltillo, donde el consumo de alcohol se mantiene como un factor presente en diversos percances viales. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y dar seguimiento legal a cada uno de los casos conforme a los procedimientos establecidos.

