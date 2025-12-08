Fin de semana rojo en Saltillo: cuatro muertos y varios lesionados en accidentes de alto impacto

Saltillo
/ 8 diciembre 2025
    Fin de semana rojo en Saltillo: cuatro muertos y varios lesionados en accidentes de alto impacto
    Cuerpos de rescate desplegaron un amplio operativo ante los accidentes de alto impacto registrados el fin de semana. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El choque mortal en Fundadores y V. Carranza, el atropellamiento de un hombre en Valdés Sánchez y la volcadura en el periférico LEA, además de un incendio en la autopista Monterrey–Saltillo

El fin de semana dejó un amplio registro de accidentes viales y emergencias en Saltillo, pero cuatro de ellos sobresalieron por la magnitud de sus consecuencias.

Entre los hechos más graves se encuentran el choque que costó la vida a una mujer en el bulevar Fundadores, el atropellamiento mortal de un hombre en el oriente de la ciudad, el percance en un filtro Antialcohol con el fallecimiento de hombre horas después, el incendio de un tráiler en la autopista Monterrey–Saltillo y la volcadura en el periférico LEA donde murió un adolescente.

TE PUEDE INTERESAR: Despierta desfile Coca-Cola el espíritu navideño de los saltillenses

Estos casos concentraron gran parte de la movilización de cuerpos de emergencia y generaron afectaciones viales durante varias horas.

MUJER MUERE TRAS CHOQUE CONTRA POSTE EN EL BULEVAR FUNDADORES

La noche del viernes, una mujer de 26 años perdió la vida luego de que el conductor de un Peugeot 301 perdiera el control sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Misión Cerritos.

$!Paramédicos atendieron a la mujer hallada sin vida tras el choque en el bulevar Fundadores.
Paramédicos atendieron a la mujer hallada sin vida tras el choque en el bulevar Fundadores. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El vehículo avanzaba de poniente a oriente cuando subió al camellón central y terminó impactándose violentamente contra un poste de concreto. Testigos solicitaron apoyo al 911, pero paramédicos confirmaron que la acompañante, identificada como Mariana Ivet, ya no presentaba signos vitales.

El conductor, Ángel Ricardo, resultó con una lesión en la ceja y fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y trasladaban el cuerpo al Servicio Médico Forense.

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN VALDÉS SÁNCHEZ; CONDUCTOR HUYÓ

Durante la madrugada del sábado, un hombre identificado como Marín “N”, de 44 años, fue atropellado por un vehículo que escapó. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas, cuando Marín caminaba por la vialidad tras haberse quedado sin gasolina junto con dos acompañantes.

$!Agentes municipales resguardan la zona donde un hombre fue atropellado en el oriente de la ciudad.
Agentes municipales resguardan la zona donde un hombre fue atropellado en el oriente de la ciudad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al intentar esquivar un registro pluvial levantado, bajó de la banqueta sin advertir el tránsito vehicular. Un automóvil que pasó a alta velocidad lo arrolló y lo proyectó casi 80 metros fuera de la carpeta asfáltica.

En el sitio quedaron restos de un retrovisor, que será analizado como indicio. El cuerpo fue trasladado al Semefo y se revisarán cámaras para identificar al responsable.

CHOQUE EN FILTRO ANTIALCOHOL DEJA CONDUCTOR GRAVEMENTE LESIONADO

La madrugada del domingo, alrededor de las 04:18 horas, un conductor de un Chevrolet Monza provocó un choque en el filtro Antialcohol del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Las Arboledas.

Presuntamente bajo el influjo del alcohol y a exceso de velocidad, impactó por alcance un Chevrolet Sonic detenido, el cual fue proyectado contra otra camioneta.

El responsable resultó con un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente, siendo trasladado al Hospital General en estado grave, donde horas más tarde falleció. Los ocupantes de los demás vehículos y oficiales del operativo no sufrieron lesiones.

INCENDIO DE TRÁILER PARALIZA LA AUTOPISTA MONTERREY–SALTILLO

La tarde del domingo se registró un fuerte accidente en la autopista Monterrey–Saltillo, a la altura del kilómetro 60 en el municipio de García. Un tráiler terminó envuelto en llamas luego de chocar con otras unidades, lo que provocó el cierre total de la carretera entre los kilómetros 54 y 81.

$!Los daños en los vehículos involucrados quedaron visibles tras el incendio que paralizó la autopista.
Los daños en los vehículos involucrados quedaron visibles tras el incendio que paralizó la autopista. FOTO: CORTESÍA

El incendio creó una columna de humo visible a varios kilómetros, y los cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para evitar que el fuego se propagara. El percance involucró un tráiler cargado con rollos de alambre, un autotanque con aceite, dos vehículos de carga adicionales y una camioneta Silverado.

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer identificada como María Elena Armendariz, acompañante del tráiler incendiado.

MENOR MUERE TRAS VOLCADURA EN EL PERIFÉRICO LEA; SU PADRE Y HERMANO RESULTAN HERIDOS

La noche del domingo, un adolescente de 16 años perdió la vida en una volcadura ocurrida en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre Manuel Pérez Treviño y Otilio González. El vehículo en el que viajaba la familia chocó contra la estructura de un puente peatonal y terminó volcado con las llantas hacia arriba.

$!La camioneta volcada en el periférico LEA quedó destrozada tras el impacto que cobró la vida del menor.
La camioneta volcada en el periférico LEA quedó destrozada tras el impacto que cobró la vida del menor.

El conductor, de 41 años, circulaba con sus dos hijos cuando, según los primeros reportes, la camioneta avanzaba en aparente exceso de velocidad.

Tras perder el control al bajar el puente, la unidad se proyectó contra la estructura metálica, golpeó una luminaria y quedó destrozada en los carriles centrales. Automovilistas solicitaron apoyo al 911 y equipos de rescate utilizaron herramienta hidráulica para liberar a los ocupantes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Los dos menores fueron trasladados al Hospital Universitario, pero Ricardo Raúl, de 16 años, falleció minutos después debido a un neumotórax y un escalpe en la cabeza. El padre permanece grave y el niño de 11 años continúa hospitalizado.

El fin de semana dejó un panorama de alta siniestralidad en Saltillo, con accidentes mortales, lesionados y cierres carreteros prolongados. Las autoridades mantienen investigaciones abiertas en cada caso para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades mientras las familias de las víctimas enfrentan las consecuencias de estos hechos trágicos.

Temas


accidentes viales
F1
Fallecimientos

Localizaciones


Saltillo

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos