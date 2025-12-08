Fin de semana rojo en Saltillo: cuatro muertos y varios lesionados en accidentes de alto impacto

El fin de semana dejó un amplio registro de accidentes viales y emergencias en Saltillo, pero cuatro de ellos sobresalieron por la magnitud de sus consecuencias. Entre los hechos más graves se encuentran el choque que costó la vida a una mujer en el bulevar Fundadores, el atropellamiento mortal de un hombre en el oriente de la ciudad, el percance en un filtro Antialcohol con el fallecimiento de hombre horas después, el incendio de un tráiler en la autopista Monterrey–Saltillo y la volcadura en el periférico LEA donde murió un adolescente. TE PUEDE INTERESAR: Despierta desfile Coca-Cola el espíritu navideño de los saltillenses Estos casos concentraron gran parte de la movilización de cuerpos de emergencia y generaron afectaciones viales durante varias horas. MUJER MUERE TRAS CHOQUE CONTRA POSTE EN EL BULEVAR FUNDADORES La noche del viernes, una mujer de 26 años perdió la vida luego de que el conductor de un Peugeot 301 perdiera el control sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Misión Cerritos.

El vehículo avanzaba de poniente a oriente cuando subió al camellón central y terminó impactándose violentamente contra un poste de concreto. Testigos solicitaron apoyo al 911, pero paramédicos confirmaron que la acompañante, identificada como Mariana Ivet, ya no presentaba signos vitales. El conductor, Ángel Ricardo, resultó con una lesión en la ceja y fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y trasladaban el cuerpo al Servicio Médico Forense. MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN VALDÉS SÁNCHEZ; CONDUCTOR HUYÓ Durante la madrugada del sábado, un hombre identificado como Marín “N”, de 44 años, fue atropellado por un vehículo que escapó. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas, cuando Marín caminaba por la vialidad tras haberse quedado sin gasolina junto con dos acompañantes.

Al intentar esquivar un registro pluvial levantado, bajó de la banqueta sin advertir el tránsito vehicular. Un automóvil que pasó a alta velocidad lo arrolló y lo proyectó casi 80 metros fuera de la carpeta asfáltica. En el sitio quedaron restos de un retrovisor, que será analizado como indicio. El cuerpo fue trasladado al Semefo y se revisarán cámaras para identificar al responsable. CHOQUE EN FILTRO ANTIALCOHOL DEJA CONDUCTOR GRAVEMENTE LESIONADO La madrugada del domingo, alrededor de las 04:18 horas, un conductor de un Chevrolet Monza provocó un choque en el filtro Antialcohol del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Las Arboledas. Presuntamente bajo el influjo del alcohol y a exceso de velocidad, impactó por alcance un Chevrolet Sonic detenido, el cual fue proyectado contra otra camioneta. El responsable resultó con un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente, siendo trasladado al Hospital General en estado grave, donde horas más tarde falleció. Los ocupantes de los demás vehículos y oficiales del operativo no sufrieron lesiones. INCENDIO DE TRÁILER PARALIZA LA AUTOPISTA MONTERREY–SALTILLO La tarde del domingo se registró un fuerte accidente en la autopista Monterrey–Saltillo, a la altura del kilómetro 60 en el municipio de García. Un tráiler terminó envuelto en llamas luego de chocar con otras unidades, lo que provocó el cierre total de la carretera entre los kilómetros 54 y 81.

El incendio creó una columna de humo visible a varios kilómetros, y los cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para evitar que el fuego se propagara. El percance involucró un tráiler cargado con rollos de alambre, un autotanque con aceite, dos vehículos de carga adicionales y una camioneta Silverado. Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer identificada como María Elena Armendariz, acompañante del tráiler incendiado. MENOR MUERE TRAS VOLCADURA EN EL PERIFÉRICO LEA; SU PADRE Y HERMANO RESULTAN HERIDOS La noche del domingo, un adolescente de 16 años perdió la vida en una volcadura ocurrida en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre Manuel Pérez Treviño y Otilio González. El vehículo en el que viajaba la familia chocó contra la estructura de un puente peatonal y terminó volcado con las llantas hacia arriba.