Torreón: Dirección de Pensiones alista nuevo periodo de créditos

    La Dirección de Pensiones anunció las fechas para la recepción de papelería de créditos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Ofrecerán préstamos hipotecarios, quirografarios y para mejoras de vivienda a beneficiarios municipales

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón anunció que los días 26, 27 y 28 de enero se llevará a cabo la recepción de solicitudes y documentación para trabajadores activos, pensionados y jubilados interesados en acceder a alguno de los esquemas de préstamo que ofrece la dependencia.

Arturo Rangel Aguirre, director de Pensiones, informó que el proceso forma parte de la calendarización anual y responde a la instrucción del alcalde Román Cepeda de brindar una atención con calidad y calidez, orientando a las y los solicitantes sobre las distintas opciones de financiamiento disponibles.

Entre los créditos que se pueden gestionar destacan los hipotecarios, quirografarios y los destinados a mejoras de vivienda, diseñados para fortalecer el bienestar y la seguridad económica de las y los trabajadores municipales.

$!Arturo Rangel Aguirre, director de Pensiones, dio a conocer el calendario de recepción.
Arturo Rangel Aguirre, director de Pensiones, dio a conocer el calendario de recepción. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El funcionario detalló que durante 2025 se otorgaron 3 mil 060 créditos, lo que representó una derrama económica aproximada de 127 millones 920 mil pesos, en beneficio de los agremiados al sistema de pensiones.

Rangel Aguirre subrayó que estos resultados confirman la solidez financiera, las buenas prácticas administrativas y el cumplimiento estricto de la Ley Interna de Pensiones, factores que, de acuerdo con un estudio actuarial, colocan a la dependencia entre las mejor evaluadas a nivel nacional.

Asimismo, adelantó que para 2026 se proyecta duplicar el número de préstamos otorgados, gracias a la capacidad financiera de la dirección, su óptima administración y la flexibilidad en los esquemas de pago.

Finalmente, explicó que las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Pensiones con la documentación completa, que incluye identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, talones de pago o de pensión, y el formato de solicitud, a fin de agilizar el análisis y la autorización de los créditos.

