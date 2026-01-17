Torreón: Dirección de Pensiones alista nuevo periodo de créditos

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Pensiones del Municipio de Torreón anunció que los días 26, 27 y 28 de enero se llevará a cabo la recepción de solicitudes y documentación para trabajadores activos, pensionados y jubilados interesados en acceder a alguno de los esquemas de préstamo que ofrece la dependencia.

Arturo Rangel Aguirre, director de Pensiones, informó que el proceso forma parte de la calendarización anual y responde a la instrucción del alcalde Román Cepeda de brindar una atención con calidad y calidez, orientando a las y los solicitantes sobre las distintas opciones de financiamiento disponibles.

TE PUEDE INTERESAR: Canaco augura un 2026 estable y con crecimiento gradual para Monclova

Entre los créditos que se pueden gestionar destacan los hipotecarios, quirografarios y los destinados a mejoras de vivienda, diseñados para fortalecer el bienestar y la seguridad económica de las y los trabajadores municipales.