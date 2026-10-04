Fiscalía de Coahuila enfrenta dilema: dos organizaciones piden el cuerpo de Rocky; solo la familia puede autorizar la entrega

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Saltillo
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    Fiscalía de Coahuila enfrenta dilema: dos organizaciones piden el cuerpo de Rocky; solo la familia puede autorizar la entrega
    La organización Dignidad Animal busca obtener la custodia de los restos de Rocky para darle una sepultura digna. ARCHIVO

El cuerpo del lomito de 14 años permanece en el Semefo; autoridades señalan que se requiere la autorización de la familia de la imputada para entregarlo a asociaciones civiles

El caso de maltrato animal contra Rocky, un perro de raza Gran Pirineo de 14 años de edad que falleció el 22 de julio de 2026 tras ser amarrado y arrastrado por una camioneta, continúa generando indignación social en Saltillo, porque dos organizaciones sociales han solicitado los restos del lomito. Se requiere autorización de los dueños para la entrega.

Los hechos se registraron el pasado 18 de julio en la colonia Villas de San Miguel, al norte de Saltillo, donde la difusión de un video de la agresión derivó en una denuncia penal contra la propietaria, identificada como Liliana, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de la audiencia intermedia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/caso-rocky-liliana-busca-inimputabilidad-por-afectacion-mental-fiscalia-de-coahuila-rechaza-opcion-OG22351348

A más de un dos meses de la agresión, se dio a conocer que el cuerpo de la mascota permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) debido a que no ha sido reclamado formalmente por sus dueños. Hasta esta semana.

Sobre esta situación, la Fiscalía General del Estado precisó que por la vía legal el cuerpo únicamente puede ser entregado a la familia de la imputada. Sin embargo, hasta la última semana de septiembre, los familiares no lo han retirado.

ASOCIACIONES CIVILES BUSCAN DARLE SEPULTURA Y SENTAR UN PRECEDENTE

Para que las autoridades puedan liberar los restos de la mascota hacia un tercero, la normativa exige que los familiares otorguen una autorización por escrito.

Ante esta traba administrativa, dos asociaciones civiles han solicitado la custodia del cuerpo de Rocky para brindarle un descanso final respetuoso.

Entre los colectivos demandantes se encuentra la organización Dignidad Animal, agrupación que ha dado seguimiento al proceso con el objetivo de que el caso siente un precedente a nivel local y nacional que impida futuros actos de tortura y crueldad hacia los animales.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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