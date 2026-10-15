Flamazo convierte su hogar en una ‘trampa de fuego’; hombre acaba quemado, en la Analco

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Saltillo
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    Flamazo convierte su hogar en una ‘trampa de fuego’; hombre acaba quemado, en la Analco
    El fuego alcanzó al hombre dentro de su propia vivienda y tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica del IMSS. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Flamazo convierte su hogar en una ‘trampa de fuego’; hombre acaba quemado, en la Analco
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Apolonio estuvo en grave riesgo tras un accidente al intentar desconectar un tanque de gas de 10 kilos; el fuego lo alcanzó

RAMOS ARIZPE-. Lo que parecía una maniobra sencilla dentro de su propia casa estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Apolonio Sánchez Arellano, de 56 años, vivió momentos de terror cuando un flamazo lo envolvió en fuego y le provocó quemaduras en casi la mitad del cuerpo, en un accidente doméstico que puso en serio riesgo su vida.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle 16, en la colonia Analco, donde el hombre intentó desconectar un cilindro de gas LP con capacidad de 10 kilogramos. Sin embargo, una aparente falta de precaución al manipular la instalación desencadenó una emergencia que pudo tener consecuencias fatales.

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UN DESCUIDO QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

De acuerdo con los datos del incidente, Apolonio habría intentado retirar el tanque sin verificar que la válvula estuviera completamente cerrada. Al manipular el cilindro, el gas escapó y encontró una fuente de ignición en el boiler que se encontraba en las inmediaciones.

En cuestión de segundos, la acumulación de gas y el contacto con la fuente de calor provocaron un flamazo dentro de la vivienda. El fuego alcanzó al hombre, quien sufrió lesiones de consideración, mientras que las llamas también ocasionaron daños materiales en una lavadora ubicada cerca del calentador y del tanque.

La emergencia dejó al descubierto el peligro que representa manipular cilindros de gas sin las medidas de seguridad necesarias. Una acción aparentemente cotidiana terminó con un hombre gravemente herido y con la posibilidad de que el fuego se extendiera a otras áreas de la casa.

QUEMADURAS EN CASI LA MITAD DEL CUERPO

La gravedad de las lesiones quedó de manifiesto con la valoración de los socorristas, quienes reportaron que Apolonio presentó quemaduras de primero y segundo grado en aproximadamente el 45 por ciento de su superficie corporal.

Debido a la extensión de las lesiones, fue trasladado a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada.

El accidente pudo terminar en una tragedia todavía mayor. El flamazo no solamente dejó severas lesiones en el hombre, sino que también evidenció los riesgos que existen cuando se manipulan instalaciones de gas sin comprobar que no haya fugas y que las fuentes de ignición estén controladas.

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