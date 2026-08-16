Freestyle reúne a jóvenes talentos durante el Mes de la Juventud en Saltillo

El talento, la creatividad y la cultura urbana se hicieron presentes este sábado en la Alameda Zaragoza, donde jóvenes saltillenses participaron en el torneo de Freestyle “Por Amor a Saltillo”, una de las actividades organizadas dentro del Mes de la Juventud 2026. El encuentro reunió a exponentes de esta disciplina, quienes utilizaron el micrófono y la música como herramientas para demostrar sus habilidades, improvisación y creatividad frente al público.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo, destacó que este tipo de actividades buscan abrir espacios para que las nuevas generaciones puedan desarrollar y mostrar sus talentos, además de acercar expresiones de la cultura urbana a diferentes puntos de la ciudad. El funcionario reconoció el respaldo del alcalde Javier Díaz González para impulsar programas dirigidos a las juventudes y señaló que, aunque durante agosto se reforzó la agenda de actividades, el apoyo municipal a este sector se mantiene durante todo el año.

“Durante este mes se fortaleció esa agenda de trabajo”, señaló Ramírez Espinoza, al destacar que la administración municipal ha impulsado diversas acciones enfocadas en atender las inquietudes, intereses y capacidades de las y los jóvenes saltillenses. En el caso específico del torneo de Freestyle “Por Amor a Saltillo”, explicó que uno de los principales objetivos fue promover el arte urbano y generar una plataforma para que los participantes pudieran darse a conocer mediante una disciplina que combina improvisación, música y expresión personal. La convocatoria tuvo una respuesta positiva por parte de los jóvenes, quienes participaron en las distintas etapas del encuentro y mostraron sus habilidades ante los asistentes que acudieron a la Alameda Zaragoza. Además del reconocimiento a los participantes, el torneo contempló incentivos para los mejores exponentes. El ganador del primer lugar recibió un premio de 3 mil pesos en efectivo, además de que se otorgaron otros reconocimientos como parte de la competencia. Ramírez Espinoza señaló que el torneo forma parte de una cartelera más amplia preparada por el Instituto Municipal de la Juventud con motivo del Mes de la Juventud, que durante agosto contempla diferentes actividades para este sector de la población. El director recordó que todavía existen actividades programadas para los próximos días, por lo que invitó a las y los jóvenes de Saltillo a mantenerse atentos a las convocatorias y participar en los eventos organizados por el Gobierno Municipal.

Entre las acciones vigentes se encuentra la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026, reconocimiento mediante el cual se busca distinguir a jóvenes saltillenses que han destacado por sus aportaciones y trayectoria en diferentes ámbitos. La convocatoria puede consultarse a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, donde se encuentran disponibles los detalles para quienes deseen participar.