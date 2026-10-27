Ignora señal de alto, choca y lesiona a conductora en Saltillo
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Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la mujer, mientras policías municipales tomaron conocimiento del percance para determinar las circunstancias y deslindar responsabilidades
Brenda Elizabeth ¨N¨, de 27 años, resultó lesionada luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por una camioneta en el cruce de las calles De la Luz y Santa Rita, en la colonia Prados de San José, en Saltillo.
Tras el reporte del accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y valorar su estado de salud. La mujer fue atendida en el sitio para determinar si requería traslado a un hospital.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Julio Iván ¨N¨, de 32 años, conducía una camioneta Chevrolet LUV por la calle De la Luz cuando presuntamente no respetó el señalamiento de alto ubicado en el cruce.
La camioneta avanzó e impactó con su parte delantera el automóvil de Hernández Soto, quien circulaba por la calle Santa Rita y tenía preferencia de paso, según los primeros datos recabados en el lugar.
A consecuencia del choque, el vehículo de la mujer presentó daños en el costado derecho, mientras que ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de la intervención de las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, con el fin de establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.