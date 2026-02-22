Incendian tractocamión en Piedras Negras; indagan móvil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un tractocamión con plataforma quedó reducido a chatarra tras incendiarse en un predio ubicado a un costado del bulevar República, en el sector Villa de Fuente, en la ciudad de Piedras Negras. El siniestro generó la movilización inmediata de corporaciones de emergencia y fuerzas de seguridad, ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia una zona forestal cercana.

El reporte alertó sobre un vehículo envuelto en llamas dentro de un terreno privado, a la altura del paraje conocido como Laguito Mexicano. Al arribar, elementos de Bomberos confirmaron que la pesada unidad se encontraba completamente incendiada. Las maniobras de contención se realizaron de manera inmediata; sin embargo, la intensidad del fuego provocó que la unidad fuera declarada como pérdida total.

De acuerdo con los primeros datos, no se registraron personas lesionadas. La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo labores para sofocar el incendio y evitar que alcanzara áreas contiguas. La propagación de las llamas hacia vegetación cercana obligó a reforzar las acciones preventivas.

En torno a las posibles causas, trascendió que el incendio podría haber sido provocado de manera intencional. Autoridades municipales revisan material de videovigilancia instalado en el predio, donde presuntamente se observa a un individuo ingresando al tractocamión segundos antes de que iniciara el fuego. Este elemento ha sido integrado a la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Durante el operativo, Seguridad Pública Municipal informó sobre la detención de un hombre que se encontraba en las inmediaciones. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado su relación directa con el incendio, por lo que las indagatorias continúan para determinar responsabilidades.

De manera preliminar también se mencionó la posibilidad de una falla en el sistema eléctrico de la unidad como causa del siniestro. Personal de Bomberos y de Protección Civil del estado realizará los peritajes correspondientes para establecer con precisión el origen del fuego.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para definir si se trató de un acto deliberado o de un accidente mecánico, mientras continúan con el análisis de evidencias y testimonios recabados en el lugar.

(Con información de medios locales)