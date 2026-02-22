Incendian tractocamión en Piedras Negras; indagan móvil

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 22 febrero 2026
    Incendian tractocamión en Piedras Negras; indagan móvil
    La pesada unidad fue declarada pérdida total debido a la rápida propagación de las llamas. ARCHIVO

Autoridades analizan grabaciones y peritajes técnicos para determinar si el incendio fue intencional o producto de una falla mecánica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un tractocamión con plataforma quedó reducido a chatarra tras incendiarse en un predio ubicado a un costado del bulevar República, en el sector Villa de Fuente, en la ciudad de Piedras Negras. El siniestro generó la movilización inmediata de corporaciones de emergencia y fuerzas de seguridad, ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia una zona forestal cercana.

El reporte alertó sobre un vehículo envuelto en llamas dentro de un terreno privado, a la altura del paraje conocido como Laguito Mexicano. Al arribar, elementos de Bomberos confirmaron que la pesada unidad se encontraba completamente incendiada. Las maniobras de contención se realizaron de manera inmediata; sin embargo, la intensidad del fuego provocó que la unidad fuera declarada como pérdida total.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Acuña a prófugo por homicidio en Veracruz

De acuerdo con los primeros datos, no se registraron personas lesionadas. La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo labores para sofocar el incendio y evitar que alcanzara áreas contiguas. La propagación de las llamas hacia vegetación cercana obligó a reforzar las acciones preventivas.

En torno a las posibles causas, trascendió que el incendio podría haber sido provocado de manera intencional. Autoridades municipales revisan material de videovigilancia instalado en el predio, donde presuntamente se observa a un individuo ingresando al tractocamión segundos antes de que iniciara el fuego. Este elemento ha sido integrado a la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Durante el operativo, Seguridad Pública Municipal informó sobre la detención de un hombre que se encontraba en las inmediaciones. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado su relación directa con el incendio, por lo que las indagatorias continúan para determinar responsabilidades.

De manera preliminar también se mencionó la posibilidad de una falla en el sistema eléctrico de la unidad como causa del siniestro. Personal de Bomberos y de Protección Civil del estado realizará los peritajes correspondientes para establecer con precisión el origen del fuego.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para definir si se trató de un acto deliberado o de un accidente mecánico, mientras continúan con el análisis de evidencias y testimonios recabados en el lugar.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza