Fuego consume tarimas y provoca fuerte movilización en la carretera a Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Fuego consume tarimas y provoca fuerte movilización en la carretera a Torreón
    El fuego comenzó en la parte posterior del predio, donde se almacenaban numerosas tarimas. ULISES MARTÍNEZ

Bomberos controlaron el fuego registrado en un negocio de tarimas ubicado sobre la carretera a Torreón

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron para atender un incendio registrado en un comercio dedicado a la venta y almacenamiento de tarimas, ubicado sobre la carretera a Torreón.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de fuego al interior del establecimiento. Debido al tipo de material almacenado en el predio, se desplegó un operativo para contener las llamas y evitar que el incendio se extendiera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/incendio-consume-instalaciones-de-casa-viva-en-torreon-CG23700130
$!Elementos de emergencia realizaron labores de sofocación y enfriamiento tras controlar las llamas.
Elementos de emergencia realizaron labores de sofocación y enfriamiento tras controlar las llamas. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros datos, el fuego habría comenzado en la parte posterior del predio, precisamente en el área donde se encontraban almacenadas las tarimas, material que por sus características favoreció la propagación de las llamas y generó una columna de humo visible desde distintos puntos.

De manera preliminar, se señaló que en esa zona acostumbraban reunirse algunas personas para consumir sustancias, quienes presuntamente habrían iniciado el fuego después de que les pidieran retirarse del lugar. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos y otras corporaciones se trasladaron al sitio para controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del establecimiento o predios cercanos.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para sofocar por completo el fuego y realizar labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que las llamas se reavivaran entre los materiales almacenados.

$!Bomberos acudieron al negocio de tarimas para controlar el incendio y evitar que se extendiera.
Bomberos acudieron al negocio de tarimas para controlar el incendio y evitar que se extendiera. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas a consecuencia del incendio. Las autoridades correspondientes continuarán con las diligencias para establecer con precisión cómo comenzó el siniestro y determinar, en su caso, si existe alguna responsabilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU