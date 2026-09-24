Fuego consume tarimas y provoca fuerte movilización en la carretera a Torreón

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de fuego al interior del establecimiento. Debido al tipo de material almacenado en el predio, se desplegó un operativo para contener las llamas y evitar que el incendio se extendiera.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron para atender un incendio registrado en un comercio dedicado a la venta y almacenamiento de tarimas, ubicado sobre la carretera a Torreón.

De acuerdo con los primeros datos, el fuego habría comenzado en la parte posterior del predio, precisamente en el área donde se encontraban almacenadas las tarimas, material que por sus características favoreció la propagación de las llamas y generó una columna de humo visible desde distintos puntos.

De manera preliminar, se señaló que en esa zona acostumbraban reunirse algunas personas para consumir sustancias, quienes presuntamente habrían iniciado el fuego después de que les pidieran retirarse del lugar. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos y otras corporaciones se trasladaron al sitio para controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del establecimiento o predios cercanos.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para sofocar por completo el fuego y realizar labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que las llamas se reavivaran entre los materiales almacenados.