Fuego consume techo de palapa y moviliza a Bomberos de Ramos Arizpe

Por causas que aún se desconocen, un incendio registrado la noche de este lunes consumió el techo de una palapa ubicada en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe.

No se reportaron heridos, aunque el fuego generó alarma entre los vecinos, ya que amenazaba con extenderse a domicilios contiguos.

