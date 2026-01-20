Fuego consume techo de palapa y moviliza a Bomberos de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 20 enero 2026
    Fuego consume techo de palapa y moviliza a Bomberos de Ramos Arizpe
    El fuego consumió el techo de la palapa, generando alarma entre los vecinos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El siniestro provocó el cierre temporal de la calle Río Misisipi, afectando la circulación mientras bomberos controlaban las llamas

Por causas que aún se desconocen, un incendio registrado la noche de este lunes consumió el techo de una palapa ubicada en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe.

No se reportaron heridos, aunque el fuego generó alarma entre los vecinos, ya que amenazaba con extenderse a domicilios contiguos.

Bomberos trabajaron para controlar el incendio en la palapa de la colonia Manantiales del Valle. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El siniestro ocurrió en la calle Río Misisipi, donde elementos de bomberos llegaron al lugar y cerraron la circulación para atender la emergencia.

Elementos de emergencia aseguran la zona para evitar que las llamas se propaguen a casas cercanas. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El propietario de la vivienda no ha dado a conocer las posibles causas que originaron el incendio, el cual afectó el techo de la palapa ubicada en el patio de su casa.

Hasta el momento, el monto de los daños materiales no ha sido cuantificado.

