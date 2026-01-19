Vuelca camioneta en la carretera 57 en Arteaga
COMPARTIR
No hubo lesionados, pero sí daños para una Pick Up que volcó saliendo del túnel de los chorros
Una camioneta volcó en la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, lo que movilizó a las autoridades municipales de Arteaga.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 230, donde fue valorado el conductor, identificado como César González Cisneros, así como sus acompañantes, quienes por fortuna no presentaron lesiones de gravedad. Los tripulantes viajaban a bordo de una camioneta Ford Ranger color gris, la cual circulaba de sur a norte con dirección a Monterrey. De acuerdo con el reporte, al pasar por el túnel los frenos dejaron de responder, lo que provocó que el vehículo aumentara considerablemente la velocidad.
TE PUEDE INTERESAR: Confirman muerte por disparo accidental en reunión familiar en el ejido Chapula
Fue al tomar una curva cuando la unidad impactó contra el talud y posteriormente volcó, ocasionando afectaciones a la circulación vehicular. Al lugar acudieron una ambulancia de Protección Civil y oficiales preventivos, quienes abanderaron el percance durante aproximadamente dos horas. Más tarde, se solicitó una grúa para el aseguramiento de la unidad y su traslado a un corralón municipal.