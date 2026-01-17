Fuego en yonke de Arteaga moviliza a cuerpos de emergencia
Un incendio registrado la mañana de este sábado y provocó daños en refacciones de vehículos almacenadas en el inmueble
Cerca de las 8:30 horas de este sábado se recibió el reporte de un incendio en el sector Estrella de David, luego de que ciudadanos realizaran diversos avisos vía telefónica. Ante la situación, elementos de emergencia del municipio de Arteaga, Coahuila, se movilizaron de inmediato al lugar.
Al arribar, las autoridades confirmaron que el siniestro se registraba al interior de un yonke ubicado en la calle Números, lote 1, propiedad de Javier de la Peña, por lo que el área fue acordonada para facilitar las labores de atención y evitar riesgos a terceros.
Debido a que no se encontraban personas dentro del inmueble y ante la necesidad de ingresar para controlar el fuego, se procedió a forzar los candados del acceso con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Arteaga.
El incendio ocasionó daños en diversas refacciones de vehículos que se encontraban almacenadas en el sitio; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.
Guty Tovar, encargado del taller, señaló que una lámpara ubicada en la esquina de la barda presentaba un posible cortocircuito desde la noche anterior. No obstante, hasta el momento, las autoridades informaron que la causa oficial del incendio no ha sido determinada.