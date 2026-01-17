Fuego en yonke de Arteaga moviliza a cuerpos de emergencia

Saltillo
/ 17 enero 2026
    Fuego en yonke de Arteaga moviliza a cuerpos de emergencia
    El área fue acordonada para permitir las labores de control del fuego y evitar riesgos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un incendio registrado la mañana de este sábado y provocó daños en refacciones de vehículos almacenadas en el inmueble

Cerca de las 8:30 horas de este sábado se recibió el reporte de un incendio en el sector Estrella de David, luego de que ciudadanos realizaran diversos avisos vía telefónica. Ante la situación, elementos de emergencia del municipio de Arteaga, Coahuila, se movilizaron de inmediato al lugar.

Al arribar, las autoridades confirmaron que el siniestro se registraba al interior de un yonke ubicado en la calle Números, lote 1, propiedad de Javier de la Peña, por lo que el área fue acordonada para facilitar las labores de atención y evitar riesgos a terceros.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan auto y conductor que arrolló a niño al sur de Saltillo

$!El incendio se registró la mañana de este sábado en un yonke del sector Estrella de David.
El incendio se registró la mañana de este sábado en un yonke del sector Estrella de David. FOTO: CORTESÍA

Debido a que no se encontraban personas dentro del inmueble y ante la necesidad de ingresar para controlar el fuego, se procedió a forzar los candados del acceso con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Arteaga.

El incendio ocasionó daños en diversas refacciones de vehículos que se encontraban almacenadas en el sitio; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

$!Autoridades señalaron que la causa del incendio aún no ha sido determinada.
Autoridades señalaron que la causa del incendio aún no ha sido determinada. FOTO: CORTESÍA

Guty Tovar, encargado del taller, señaló que una lámpara ubicada en la esquina de la barda presentaba un posible cortocircuito desde la noche anterior. No obstante, hasta el momento, las autoridades informaron que la causa oficial del incendio no ha sido determinada.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga
Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell
Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe.

Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia.

Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo
La leche es una fuente conveniente de calcio, pero no es la única ni necesariamente la mejor para todos.

¿La leche realmente fortalece los huesos? Lo que dice la ciencia