Fuego en yonke de Arteaga moviliza a cuerpos de emergencia

Cerca de las 8:30 horas de este sábado se recibió el reporte de un incendio en el sector Estrella de David, luego de que ciudadanos realizaran diversos avisos vía telefónica. Ante la situación, elementos de emergencia del municipio de Arteaga, Coahuila, se movilizaron de inmediato al lugar.

Al arribar, las autoridades confirmaron que el siniestro se registraba al interior de un yonke ubicado en la calle Números, lote 1, propiedad de Javier de la Peña, por lo que el área fue acordonada para facilitar las labores de atención y evitar riesgos a terceros.

