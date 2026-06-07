Fuga de gas provoca incendio dentro de una vivienda en Ramos Arizpe
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Bomberos lograron cerrar la válvula de un cilindro de gas que se encontraba en llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas de la casa y a propiedades cercanas
Un fuerte incendio en una casa habitación se registró durante la madrugada en la colonia La Palma, lo que desató la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de Ramos Arizpe.
El siniestro ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de las calles Fray Luis Mendoza y Obispo Jesús María Chavarría. Al arribo de los cuerpos de emergencia se localizó fuego activo en el patio trasero de la vivienda, así como un cilindro de gas que presentaba llamas.
Debido a las condiciones del lugar, se realizó el ataque al fuego por el área de la cocina para acceder al tanque de gas. Tras las maniobras, el incendio fue controlado y se logró cerrar la válvula del cilindro, evitando la propagación del fuego y otros riesgos.
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Entre las afectaciones se encuentran el patio trasero, electrodomésticos ubicados en el área de la cocina y parte de la estructura de esa zona de la vivienda.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, la causa probable del incendio fue una fuga de gas en un cilindro, la cual alcanzó el piloto del boiler y provocó el siniestro. La situación quedó bajo control y sin riesgo para los habitantes del sector.