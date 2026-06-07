Fuga de gas provoca incendio dentro de una vivienda en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Fuga de gas provoca incendio dentro de una vivienda en Ramos Arizpe
    El fuego consumió parte del patio trasero, electrodomésticos y una sección de la estructura de la cocina, mientras bomberos realizaban maniobras especializadas para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas de la vivienda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Bomberos lograron cerrar la válvula de un cilindro de gas que se encontraba en llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas de la casa y a propiedades cercanas

Un fuerte incendio en una casa habitación se registró durante la madrugada en la colonia La Palma, lo que desató la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de Ramos Arizpe.

El siniestro ocurrió alrededor de las 02:30 horas en el cruce de las calles Fray Luis Mendoza y Obispo Jesús María Chavarría. Al arribo de los cuerpos de emergencia se localizó fuego activo en el patio trasero de la vivienda, así como un cilindro de gas que presentaba llamas.

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$!La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió contener el incendio durante la madrugada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y protegiendo a las familias que habitan en el sector.
La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió contener el incendio durante la madrugada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y protegiendo a las familias que habitan en el sector. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Debido a las condiciones del lugar, se realizó el ataque al fuego por el área de la cocina para acceder al tanque de gas. Tras las maniobras, el incendio fue controlado y se logró cerrar la válvula del cilindro, evitando la propagación del fuego y otros riesgos.

$!Debido a la presencia de un tanque de gas con fuego activo, los rescatistas ingresaron por la zona de la cocina para controlar la emergencia y cerrar la válvula del cilindro, evitando una situación de mayor peligro.
Debido a la presencia de un tanque de gas con fuego activo, los rescatistas ingresaron por la zona de la cocina para controlar la emergencia y cerrar la válvula del cilindro, evitando una situación de mayor peligro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Entre las afectaciones se encuentran el patio trasero, electrodomésticos ubicados en el área de la cocina y parte de la estructura de esa zona de la vivienda.

$!Aunque el siniestro dejó importantes daños materiales en el inmueble, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la emergencia concluyó únicamente con pérdidas económicas para los propietarios.
Aunque el siniestro dejó importantes daños materiales en el inmueble, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la emergencia concluyó únicamente con pérdidas económicas para los propietarios. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la causa probable del incendio fue una fuga de gas en un cilindro, la cual alcanzó el piloto del boiler y provocó el siniestro. La situación quedó bajo control y sin riesgo para los habitantes del sector.

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