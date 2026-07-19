FUTFEST 2026 Saltillo da silbatazo final; asistieron 215 mil aficionados

Con una asistencia acumulada superior a las 215 mil personas, el FUTFEST Saltillo 2026 concluyó como uno de los eventos recreativos y deportivos más concurridos del año en la capital coahuilense, informó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que durante más de un mes las actividades transcurrieron con saldo blanco. El presidente municipal señaló que, del 11 de junio al 19 de julio, el Biblioparque Norte se consolidó como la sede de la fiesta futbolera en Saltillo, al reunir a miles de aficionados para disfrutar de la transmisión de más de 50 partidos de la justa mundialista, además de 18 conciertos, activaciones, juegos mecánicos y actividades para toda la familia.

“El FUTFEST fue el escenario ideal para juntar a la afición futbolera. En los partidos de nuestra Selección Mexicana tuvimos llenos totales donde veíamos a todos convivir en un ambiente seguro y en familia. Fue todo un éxito”, afirmó Díaz González. El alcalde reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien acudió al evento para presenciar junto con miles de asistentes el encuentro entre México y Chequia. Como parte de las actividades especiales, Saltillo recibió la visita del exfutbolista brasileño Roberto Carlos, considerado una de las máximas figuras en la historia del fútbol internacional, lo que fortaleció el atractivo del festival. Además de las transmisiones deportivas, el FUTFEST ofreció una amplia cartelera musical con presentaciones de agrupaciones y artistas como Bronco, Diego y Emilio Navaira, Liberación, Los Mier, Los Herederos de Nuevo León, Sonido Mazter, Los Invasores de Nuevo León, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, entre otros.

El edil destacó que cada uno de los conciertos registró una importante asistencia y concluyó sin incidentes. “Fueron grandes conciertos en los que tuvimos un lleno total y todos con saldo blanco, sin ninguna incidencia”, señaló. La clausura del festival se realizó este domingo con la transmisión de la final entre Argentina y España, jornada que, de acuerdo con el alcalde, estuvo marcada por un ambiente de convivencia y celebración familiar. Díaz González recordó que las actividades del FUTFEST, sumadas a las del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, ofrecieron a la población una programación conjunta de más de 400 actividades culturales, deportivas y recreativas durante el verano.