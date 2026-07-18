Miles disfrutaron de Los Invasores de Nuevo León en el FUTFEST Saltillo 2026
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El concierto reunió a cientos de familias en el Biblioparque Norte, donde también hubo juegos, actividades recreativas y una amplia oferta de entretenimiento
El Biblioparque Norte se convirtió la noche de este viernes en el punto de encuentro para cientos de familias que asistieron al concierto de Los Invasores de Nuevo León, uno de los eventos estelares del FUTFEST Saltillo 2026, organizado por el Gobierno Municipal como parte de las actividades paralelas a la gran fiesta del futbol.
Durante la presentación, los asistentes corearon los principales éxitos de la agrupación regiomontana y disfrutaron de una velada marcada por el ambiente familiar, la seguridad y la convivencia, consolidando al festival como uno de los espacios de entretenimiento más concurridos de la temporada.
Además del espectáculo musical, el recinto ofreció una amplia variedad de actividades para todas las edades, entre ellas retos deportivos, juegos de habilidad, juegos mecánicos, zona gastronómica, venta de artículos conmemorativos y distintas dinámicas recreativas, lo que permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos encontraran opciones para disfrutar durante toda la jornada.
El Gobierno Municipal invitó a la población a participar en el cierre del FUTFEST Saltillo 2026, programado para este domingo 19 de julio. La agenda contempla la transmisión de la final entre Argentina y España, a partir de la 1:00 de la tarde, además del concierto de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey por la noche, acompañado de las actividades recreativas que han distinguido al festival.
Las autoridades recordaron que el acceso tiene un costo de 65 pesos en taquilla para personas mayores de dos años y de 68 pesos mediante la plataforma Ticket To Go, además de que los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.