Miles disfrutaron de Los Invasores de Nuevo León en el FUTFEST Saltillo 2026

El Biblioparque Norte se convirtió la noche de este viernes en el punto de encuentro para cientos de familias que asistieron al concierto de Los Invasores de Nuevo León, uno de los eventos estelares del FUTFEST Saltillo 2026, organizado por el Gobierno Municipal como parte de las actividades paralelas a la gran fiesta del futbol.

Durante la presentación, los asistentes corearon los principales éxitos de la agrupación regiomontana y disfrutaron de una velada marcada por el ambiente familiar, la seguridad y la convivencia, consolidando al festival como uno de los espacios de entretenimiento más concurridos de la temporada.