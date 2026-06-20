FutFest Saltillo continúa este domingo fútbol internacional y música en vivo

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    FutFest Saltillo continúa este domingo fútbol internacional y música en vivo
    El FutFest Saltillo 2026 continuará este domingo con transmisiones de fútbol internacional y presentaciones musicales en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

España enfrentará a Arabia Saudita y Nueva Zelanda se medirá ante Egipto; además habrá conciertos, juegos mecánicos y actividades recreativas en el Biblioparque Norte

El FutFest Saltillo 2026 continuará este domingo con una jornada que combinará fútbol internacional, música en vivo y actividades recreativas para toda la familia en las instalaciones del Biblioparque Norte.

La programación deportiva arrancará a las 10:00 horas con la transmisión del encuentro entre España y Arabia Saudita. Más tarde, a las 19:00 horas, la pantalla gigante proyectará el partido entre Nueva Zelanda y Egipto, como parte de las actividades previstas para los asistentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-vagon-chicano-reune-a-cientos-de-familias-en-el-futfest-2026-EF21534819

En el escenario principal se presentarán Passion Vallenata, Apassionados y Javier López, quienes integran la cartelera musical preparada para este domingo dentro del festival.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, invitó a las familias saltillenses y a los visitantes a disfrutar de las actividades programadas, que incluyen opciones de entretenimiento para personas de todas las edades.

Además de los partidos y los espectáculos musicales, las y los asistentes podrán acceder a activaciones interactivas, zonas de fotografía, áreas de videojuegos y concursos de habilidades futbolísticas. También habrá dinámicas organizadas por las marcas participantes, juegos mecánicos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs.

$!Passion Vallenata, Apassionados y Javier López forman parte de la cartelera artística preparada para la jornada dominical.
Passion Vallenata, Apassionados y Javier López forman parte de la cartelera artística preparada para la jornada dominical. CORTESÍA

El festival cuenta además con torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis, que forman parte de la oferta recreativa disponible durante esta edición.

Los eventos y actividades del FutFest Saltillo 2026 tienen un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

El FutFest Saltillo 2026 permanecerá hasta el próximo 19 de julio con una programación integrada por actividades deportivas, musicales y recreativas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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