En Saltillo, Vagón Chicano reúne a cientos de familias en el FUTFEST 2026

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    En Saltillo, Vagón Chicano reúne a cientos de familias en el FUTFEST 2026
    La agrupación cerró las actividades musicales del viernes con un concierto realizado en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

La jornada incluyó la transmisión de partidos internacionales, juegos mecánicos, activaciones y actividades deportivas en el Biblioparque Norte

La agrupación Vagón Chicano reunió este viernes a cientos de familias y visitantes en el escenario principal del FUTFEST Saltillo 2026, en una jornada que también incluyó la transmisión de encuentros internacionales de fútbol, actividades recreativas y opciones de entretenimiento para personas de todas las edades.

Previo al concierto, las y los asistentes siguieron en la pantalla gigante los partidos entre Estados Unidos y Australia, así como Brasil y Haití, encuentros que formaron parte de la programación deportiva del festival y que congregaron a aficionados en el Biblioparque Norte.

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Más tarde, Vagón Chicano subió al escenario para cerrar las actividades musicales del viernes. Durante la presentación, familias completas disfrutaron de una noche de música en vivo, en uno de los eventos con mayor asistencia dentro del programa del festival.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, señaló que el FUTFEST continúa ofreciendo espacios para la convivencia familiar mediante actividades deportivas, culturales y recreativas. Asimismo, indicó que durante las siguientes semanas se mantendrá la programación de eventos para quienes visiten el recinto.

$!La presentación de Vagón Chicano congregó a familias y visitantes en el escenario principal del FUTFEST Saltillo 2026.
La presentación de Vagón Chicano congregó a familias y visitantes en el escenario principal del FUTFEST Saltillo 2026. CORTESÍA

Además del concierto y la transmisión de los partidos, el público tuvo acceso a zonas de fotografía, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, activaciones y juegos mecánicos. También se instalaron espacios gastronómicos y módulos de venta de souvenirs.

El festival incluye además torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis. Las actividades del FUTFEST Saltillo 2026 continuarán hasta el próximo 19 de julio con una agenda de eventos deportivos, culturales y recreativos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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