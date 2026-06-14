FUTFEST Saltillo mantiene encendida la pasión por el fútbol

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    FUTFEST Saltillo mantiene encendida la pasión por el fútbol
    Los partidos se proyectan para que los saltillenses puedan disfrutar en familia. ELÍ VÁZQUEZ

El festival combina fútbol internacional, entretenimiento y convivencia familiar

El FUTFEST Saltillo 2026 continuará este lunes con una nueva jornada de fútbol internacional y actividades recreativas para toda la familia en el Biblioparque Norte, como parte de la programación que se desarrolla en la ciudad en el marco de la máxima fiesta futbolística del mundo.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, invitó a la ciudadanía a seguir disfrutando de las diversas actividades que ofrece el festival, el cual combina deporte, entretenimiento y espacios de convivencia para personas de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/futfest-saltillo-2026-reune-a-cientos-de-familias-con-futbol-internacional-y-concierto-de-los-navaira-JI21380832

“Queremos que las familias sigan disfrutando del FUTFEST Saltillo 2026 y de todas las actividades que hemos preparado para ellas. Además de los partidos, contamos con diferentes opciones recreativas para que vivan una experiencia completa”, expresó la funcionaria.

La programación deportiva de este lunes incluye la transmisión del partido entre Bélgica y Egipto a la 1:00 de la tarde, así como el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche. Ambos cotejos podrán seguirse a través de la pantalla gigante instalada en el recinto.

Además de las transmisiones deportivas, los asistentes tendrán acceso a una amplia oferta de entretenimiento que incluye juegos mecánicos, activaciones temáticas, áreas gastronómicas, venta de souvenirs y distintas dinámicas relacionadas con el fútbol.

Como parte de las promociones especiales, los lunes y martes estará disponible la denominada Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos, la cual permite el acceso ilimitado a los juegos mecánicos participantes durante toda la jornada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supera-las-3-mil-visitas-el-arranque-del-fut-fest-en-saltillo-PD21339732

Los organizadores informaron que el costo de recuperación para ingresar al FUTFEST Saltillo 2026 es de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital Ticket To Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

El festival permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, ofreciendo transmisiones de partidos, actividades recreativas, juegos mecánicos y diversas opciones de entretenimiento para que las familias disfruten del ambiente mundialista en la capital coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson lideraron a los Knicks en una noche histórica, guiando a Nueva York al título de la NBA tras 53 años de espera.

¡Nueva York vuelve a la cima! Knicks rompen 53 años de sequía y son campeones de la NBA
John McGinn marcó el gol que le dio a Escocia un triunfo histórico en su regreso mundialista.

Escocia sufre, resiste y vence a Haití para iniciar con inolvidable triunfo en el Mundial 2026
Hamilton hizo la épica y tuvo su primera conquista con Ferrari, mientras que el mexicano Checo Pérez vuelve a quedarse fuera de puntos.

Checo Pérez remonta en el GP de Barcelona, pero queda 14; Hamilton conquista su primera victoria con Ferrari
true

POLITICÓN: Le quitan a Samuel ‘modo party’ con inicio de juicio político
true

POLITICÓN: Samuel García ni se acongoja, sigue en modo ‘party’ en medio de juicio político en su contra
¡Viva Salma!

¡Viva Salma!
La evolución mundialista

La evolución mundialista
Propuesta para Javier Aguirre

Propuesta para Javier Aguirre