FUTFEST Saltillo mantiene encendida la pasión por el fútbol

El FUTFEST Saltillo 2026 continuará este lunes con una nueva jornada de fútbol internacional y actividades recreativas para toda la familia en el Biblioparque Norte, como parte de la programación que se desarrolla en la ciudad en el marco de la máxima fiesta futbolística del mundo. La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, invitó a la ciudadanía a seguir disfrutando de las diversas actividades que ofrece el festival, el cual combina deporte, entretenimiento y espacios de convivencia para personas de todas las edades.

“Queremos que las familias sigan disfrutando del FUTFEST Saltillo 2026 y de todas las actividades que hemos preparado para ellas. Además de los partidos, contamos con diferentes opciones recreativas para que vivan una experiencia completa”, expresó la funcionaria. La programación deportiva de este lunes incluye la transmisión del partido entre Bélgica y Egipto a la 1:00 de la tarde, así como el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche. Ambos cotejos podrán seguirse a través de la pantalla gigante instalada en el recinto. Además de las transmisiones deportivas, los asistentes tendrán acceso a una amplia oferta de entretenimiento que incluye juegos mecánicos, activaciones temáticas, áreas gastronómicas, venta de souvenirs y distintas dinámicas relacionadas con el fútbol. Como parte de las promociones especiales, los lunes y martes estará disponible la denominada Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos, la cual permite el acceso ilimitado a los juegos mecánicos participantes durante toda la jornada.

Los organizadores informaron que el costo de recuperación para ingresar al FUTFEST Saltillo 2026 es de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital Ticket To Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros. El festival permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, ofreciendo transmisiones de partidos, actividades recreativas, juegos mecánicos y diversas opciones de entretenimiento para que las familias disfruten del ambiente mundialista en la capital coahuilense.

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