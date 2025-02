Gasolina en Saltillo: 80% de las estaciones superan precio sugerido por Profeco

En Saltillo, llenar el tanque del automóvil puede representar un gasto considerable, ya que ocho de cada diez gasolineras venden la gasolina regular por encima de los 24 pesos por litro, precio “justo” fijado por Profeco en enero.

De acuerdo con datos de Precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios, en Saltillo, de un total aproximado de 250 estaciones registradas ante el Gobierno de México, solo el 19.2% ofrece precios inferiores a los 24 pesos, mientras que el 80.8% se mantiene por encima de ese precio.

Entre las opciones más accesibles con un costo de 21.99 y 22.19 pesos por litro, se encuentran Súper Servicios Matamoros S.A. de C.V., con dos sucursales en Boulevard J. V. Sánchez y Chihuahua, así como en Presidente Cárdenas No. 1127 Oriente, y Las Teresitas Servicios Energéticos S.A. de C.V., ubicada en Avenida Las Teresitas No. 130.

Por el contrario, las estaciones con los costos más elevados de 27.79 pesos por litro, se encuentran Petromax S.A. de C.V., en Autopista Saltillo - Monterrey No. 9140; Energía y Servicios Coordinados S.A. de C.V., en Autopista Torreón - Saltillo No. 16540, y Servicios Gasolineros de México S.A. de C.V., en Avenida Lázaro Cárdenas No. 303.

Ante esta situación, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, desde el pasado 6 de enero, exhortó a los concesionarios de combustible a mantener precios dentro del rango de 23 a 24 pesos por litro. Además, enfatizó que aquellas estaciones que abusen con precios elevados podrían enfrentar sanciones económicas y operativas.

Profeco ha señalado que el margen de ganancia de las gasolineras debería oscilar entre 1 y 2.50 pesos por litro, por lo que cualquier costo excesivo podría considerarse un abuso para los consumidores. La dependencia ha reiterado la importancia de comparar precios y optar por estaciones con tarifas más justas para incentivar la competencia y evitar que los concesionarios “se vuelen la barda” con los precios.

Al momento Profeco ha colocado en 3 gasolineras del país una lona con medida de 3x3 con la leyenda “No cargues aquí, se vuelvan la barda con los precios”, además de colocar la lona, se le colocan al establecimiento sellos de advertencia, cabe mencionar que las actividades comerciales no son interrumpidas y esta medida no ha sido aplicada en Coahuila.

En comparación con Saltillo, en Ramos Arizpe los costos van desde los 22.99 hasta los 27.79 pesos por litro, mientras que en Arteaga el costo es de 22.19 a los 27.79 pesos por litro.

Si necesitas asesoría para presentar una queja o denuncia, puedes acudir a la oficina de Profeco, ubicada en Periférico Luis Echeverría Álvarez #715-2, colonia Latinoamericana, cerca de la calle Bolivia. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Para más información o para programar una visita, comunícate a los teléfonos 844 136 33 43 y 844 688 45 33.