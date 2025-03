Saltillo: Negocios de la calle General Cepeda, sin recuperar ritmo de ventas previo a remodelación

Restaurantes del Centro Histórico de Saltillo no han podido recuperar el ritmo de ventas que tenían antes de que iniciara la rehabilitación de la calle General Cepeda.

Los comerciantes aseguraron que, aunque ha aumentado el flujo de comensales, aún no se recuperan al 100 por ciento e incluso comparan el periodo de inactividad con la pandemia por la COVID-19.

Las obras en la calle arrancaron en junio de 2024 y se terminaron hasta enero de 2025, a pesar de los compromisos de que se culminaría meses antes.

Renan de Haro, chef de Güicho y Mina, comentó que las ventas se han acercado a un 75 por ciento respecto a las que tenía el restaurante antes de que iniciara la remodelación de la vialidad.

“Sí he tenido más afluencia de comensales, pero la verdad no es igual que cuando estaba abierta sin reparación. No estamos como hace ocho meses, que estábamos cerrados y no tenía gente, pero no ha sido mucho la variante. Realmente no ha habido un cambio económico que diga ‘ya estoy bien, aunque sea tablas’,” comentó el restaurantero.

Apuntó que, según se ha comentado entre los comerciantes, otros restaurantes ‘íconos’, como Los Compadres, han alcanzado a recuperarse de manera muy justa.

Por su parte, Ivonne Orozco, propietaria de Las Delicias de Mi General, coincidió en que el flujo de clientes no se ha recuperado como antes de la remodelación.

“La reparación de la calle ha sido un suceso que, para muchos, fue peor que una pandemia. Nueve meses de indolencia. Aún no regresa ese flujo de clientes con los que contábamos antes, ya que quedó en la memoria de la gente que el Centro no es amigable”, comentó.

En palabras de Orozco, el entusiasmo del alcalde Javier Díaz González ha sido positivo, pues da esperanza de volver a empezar con más ánimo.

En ese sentido, señaló que se espera una nueva edición del proyecto Vive Tu Centro como una comunidad que suma, una iniciativa a la que se integra la nueva autoridad para que, una vez más, el Centro Histórico defienda su identidad y pertenencia.

Orozco apuntó que el abasto de agua para los vecinos del sector sigue siendo una problemática latente que no se solucionó con la reapertura de la vialidad.

A principios de este mes de marzo, un grupo de vecinos del Centro Histórico se presentó en las instalaciones de Aguas de Saltillo para exponer la falta de servicio.

“Tuvimos fugas cada día, y ninguna de ellas pequeña, desperdiciando el agua que no teníamos en nuestros domicilios; nos pedían hacer las lecturas a nosotros; los recibos de agua incrementaron su costo sin que tuviéramos agua; la presión dejó de ser la misma; en caso de tener tinacos, estos no alcanzan a llenarse por la baja presión; la mayoría ha pagado pipas y siguen pagando su recibo sin haber recibido el servicio”, mencionó la carta que entregaron a la empresa.

Además, Orozco manifestó que los acabados de la vialidad no fueron los adecuados, aunque confía en que la situación mejore en esta administración municipal.

“Lo más triste es que ni siquiera entregaron una obra digna. Es triste que, después de nueve meses, los cables quedaron colgando, las banquetas son un deporte extremo y la falta de humanidad para adultos mayores y niños es evidente. Tenemos fe en que esta nueva administración será para bien para la ciudad y para el Centro Histórico”, concluyó.