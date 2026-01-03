Generosidad que salva vidas: realizan primera donación de órganos del año en el HGZ No. 2 de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Gracias a la voluntad expresada en vida por un hombre de 69 años y al respaldo solidario de su familia, 2 personas recuperarán la función renal y 2 más podrán volver a ve
La noche del pasado viernes se concretó la primera procuración de órganos de este año en el Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Saltillo, un acto que permitirá mejorar y salvar la vida de al menos 4 personas en distintas regiones del País.
El médico procurador de órganos del nosocomio, José Antonio Flores Guzmán, informó que el donador fue Román, un hombre de 69 años originario de la Región Sureste de Coahuila, quien sufrió un accidente el pasado 29 de diciembre al caer de un segundo plano de sustención, a una altura superior a los dos metros.
TE PUEDE INTERESAR: Casa del Migrante en Saltillo señala que sanciones no frenaron crisis humanitaria en Venezuela
“El paciente presentó una contusión a nivel de cráneo con una lesión cerebral catastrófica de mala evolución”, explicó el especialista, al detallar que, tras diversos estudios clínicos y neurológicos, el 31 de diciembre a las 14:08 horas se confirmó la muerte cerebral.
Una vez establecido el diagnóstico, el equipo médico dialogó con los familiares, quienes autorizaron de manera altruista la donación de órganos, al señalar que Román había manifestado en vida su deseo de convertirse en donador. “Los familiares nos dieron a entender que él tenía un ímpetu hacia la donación de órganos y quisieron respetar plenamente su voluntad”, subrayó Flores Guzmán.
Tras activar el protocolo correspondiente con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), y de acuerdo con los criterios médicos establecidos, se valoraron hígado, riñones y córneas; sin embargo, finalmente se concretó la procuración de ambos riñones y las córneas.
Especialistas del IMSS provenientes de Cuernavaca acudieron al HGZ No. 2 para llevar a cabo la intervención, que inició a las 18:36 horas. Los riñones fueron procurados con éxito alrededor de las 20:30 horas, mientras que el retiro de las córneas concluyó cerca de las 23:30 horas. Estas últimas quedaron a disposición del Cenatra, instancia que determinará los receptores conforme a los criterios de urgencia y compatibilidad a nivel nacional.
Previo al ingreso al quirófano, personal médico, de enfermería, amigos y familiares participaron en una valla de gratitud, formando un pasillo humano en los corredores del hospital para despedir al donador con aplausos, en un emotivo reconocimiento a su decisión y a la solidaridad de su familia.
Finalmente, el médico procurador hizo un llamado a la población a dialogar en familia sobre la voluntad de donar órganos. “Hablarlo con anticipación, como lo hizo Román, facilita la toma de decisiones y abre la posibilidad de salvar vidas cuando llega el momento”, concluyó.