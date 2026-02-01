Avanza señalización de pasos peatonales y cordonería en diversos sectores de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 1 febrero 2026
    Avanza señalización de pasos peatonales y cordonería en diversos sectores de Torreón
    Se implementa el diseño de “cebra” o senda peatonal, con franjas amarillas y blancas sobre el asfalto para mayor visibilidad. FOTO: CORTESÍA

SIMV realiza trabajos de pintura horizontal y mantenimiento vial del municipio

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y ordenada, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón (SIMV) avanza en los trabajos de pintura horizontal y señalización de pasos peatonales, así como en labores de cordonería en diversos sectores de la ciudad.

Víctor Navarro Arratia, director general del SIMV, destacó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial del municipio y se alinean con el eje prioritario del alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocado en salvaguardar la integridad de peatones y conductores que transitan diariamente por la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan con talleres autoempleo y economía familiar en Torreón

El funcionario explicó que el desgaste natural de la señalización, provocado por el paso del tiempo, el constante flujo vehicular y peatonal, así como las condiciones climatológicas, hace indispensable realizar estas labores para mantener calles seguras y funcionales.

Entre las acciones que realizan las cuadrillas del SIMV se encuentra el rayado sobre la carpeta asfáltica bajo el diseño “cebra” o senda peatonal, con franjas longitudinales en color amarillo tráfico y blanco. Este contraste visual obliga a los automovilistas a reducir la velocidad, detenerse y ceder el paso, contribuyendo así a la disminución de accidentes viales.

$!La señalización vial se desgasta por el tiempo, tráfico constante y condiciones climatológicas, lo que hace necesario el mantenimiento.
La señalización vial se desgasta por el tiempo, tráfico constante y condiciones climatológicas, lo que hace necesario el mantenimiento. FOTO: CORTESÍA

Además, se busca garantizar un acceso incluyente mediante la adecuación de rampas para personas con discapacidad, adultos mayores y personas con movilidad reducida, promoviendo una ciudad más equitativa.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Mantiene IMM acciones permanentes contra la violencia hacia mujeres y niñas

Los trabajos se llevan a cabo de manera estratégica, priorizando zonas con alto flujo vehicular y peatonal, así como áreas cercanas a escuelas, centros comerciales y espacios públicos, donde es fundamental contar con cruces claramente señalizados y seguros.

Actualmente, las cuadrillas del SIMV realizan labores en avenida Hacienda de la Perla, colonia Ex Hacienda La Perla; calle Juan Pablos, colonia Centro; Circuito de las Flores, colonia Los Laureles, entre otros puntos de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo