Avanza señalización de pasos peatonales y cordonería en diversos sectores de Torreón

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y ordenada, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón (SIMV) avanza en los trabajos de pintura horizontal y señalización de pasos peatonales, así como en labores de cordonería en diversos sectores de la ciudad.

Víctor Navarro Arratia, director general del SIMV, destacó que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial del municipio y se alinean con el eje prioritario del alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocado en salvaguardar la integridad de peatones y conductores que transitan diariamente por la vía pública.

El funcionario explicó que el desgaste natural de la señalización, provocado por el paso del tiempo, el constante flujo vehicular y peatonal, así como las condiciones climatológicas, hace indispensable realizar estas labores para mantener calles seguras y funcionales.

Entre las acciones que realizan las cuadrillas del SIMV se encuentra el rayado sobre la carpeta asfáltica bajo el diseño “cebra” o senda peatonal, con franjas longitudinales en color amarillo tráfico y blanco. Este contraste visual obliga a los automovilistas a reducir la velocidad, detenerse y ceder el paso, contribuyendo así a la disminución de accidentes viales.